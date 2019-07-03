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Sözleşmeli sağlık personeli alımı araştırma hastanesi personel alımı başvuru

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 97 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını bildirdi. Araştırma Hastanesi sözleşmeli sağlık personeli alıma başvuruda bulanacakların 2018 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri almaları, adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacağı açıklandı. İşte Üniversite hastaneleri sağlık personeli alım son dakika başvuru | Sağlık Bakanlığı sağlıkçı alımları haberin detayları.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
Sözleşmeli sağlık personeli alımı araştırma hastanesi personel alımı başvuru

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere toplamda 97 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını bildirdi. Araştırma Hastanesi sözleşmeli sağlık personeli alıma başvuruda bulanacakların 2018 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri almaları, adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacağı açıklandı. İşte Üniversite hastaneleri sağlık personeli alım son dakika başvuru | Sağlık Bakanlığı sağlıkçı alımları haberin detayları. 

Sağlık personeli iş ilanları son dakika devlet hastanesi sağlıkçı alımı 2019

Üniversite hastaneleri sözleşmeli personel alımı 2019. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 97 Sözleşmeli Personel alıyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi alım ilan detayları:

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

1- 2018 KPSS sonucu en az 50 puan ve üzeri olmalı

2- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarını açığı vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar müracaatlarını ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.nku.edu.tr . web adresinde yayınlanacaktır. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.nku.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

III-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanları başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi www.nku.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlanarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

IV-İSTENEN BELGELER:

• Nüfus Cüzdan fotokopisi.

• KPSSP94-KPSSP93 ve KPSSP3 (B) gurubu sınav sonuç belgesi

• Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

• Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge.

• 2 adet Fotoğraf.

• İş deneyimini gösterir belge.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
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