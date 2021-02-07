  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?
Ekonomi

Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?

Sözleşmeli personel yıllık izinleri devreder mi? Sözleşmeli personel yıllık izin hakkı kaç gün? soruları sözleşmeli personel olarak çalışanlarca araştırılmakta. Sözleşmeli personelin yıllık izin haklarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Kullanılamayan yıllık izinler bir sonraki yıla devreder mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-07 15:18:00 - 2021-02-07 15:19:31
Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinlerin devredileceği belirtildi. Söz konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kullanılamayan yıllık izinler bir sonraki yıla devreder mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı. Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.

Sözleşmeli personel yıllık izin kaç gün

Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır. "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." Maddede yıllık izinlerin ücretli olarak verileceği düzenlenmiştir. Buna göre yıllık izin halinde 4/B'li personele ücret verilmeye devam edilecektir. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'
Gündem

'Müptezhel' Ezhel'den Boğaziçi provokatörlerine destek: 'Bu daha başlangıç'

Ezhel lakaplı sözde sanatçı Sercan İpekçioğlu, Almanya'da katıldığı Boğaziçi gösterisinde provokatörlere destek vererek, "Bu daha başlangıç...
ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı
Dünya

ABD'nin nasıl kaybettiği ortaya çıktı! BAE hepsini işe aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) çalışanlarının, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına Katar’a karşı inte..
Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti
Gündem

Gelecek Partili Özcan İskilipli Atıf Hoca'yı hain ilan etti

Gelecek Partisi kurucusu ve YÖK Eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, İskilipli Atıf Hoca'yı vatan haini ilan edince büyük tepki çekti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay