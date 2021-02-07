Sözleşmeli personel yıllık izin devreder mi? Yıllık izin süresi kaç gün?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, sözleşmeli kamu personellerinin kullanamadıkları yıllık izinlerin devredileceği belirtildi. Söz konusu kararda "Ekli 'Kamu Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasın Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir" denildi.

Kullanılamayan yıllık izinler bir sonraki yıla devreder mi?

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B'li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini aktardı. Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti. 2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.

Sözleşmeli personel yıllık izin kaç gün

Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında şu hüküm yer almaktadır. "217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir." Maddede yıllık izinlerin ücretli olarak verileceği düzenlenmiştir. Buna göre yıllık izin halinde 4/B'li personele ücret verilmeye devam edilecektir.