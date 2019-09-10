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Sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? HBV Üniversite personel alımı başvuru şartları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (HBV) KPSS şartıyla en az lise mezunu büro personeli, destek personeli, mimar, mühendis, teknisyen ve sistem programcısı 84 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli personel alım başvurusunda ortaöğretim mezunu KPSS 65 puanı, önlisans ve lisans mezunları, KPSS puan türünden en az 70 puan şartı aranmakta. Peki sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

10 Eylül 2019 Salı 12:13
Sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? HBV Üniversite personel alımı başvuru şartları

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi en az lise mezunu büro personeli, destek personeli, mimar, mühendis, teknisyen ve sistem programcısı 84 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Sözleşmeli personel alım başvurusunda ortaöğretim mezunu KPSS 65 puanı, önlisans ve lisans mezunları, KPSS puan türünden en az 70 puan şartı aranmakta. Peki sözleşmeli personel alım başvurusu nasıl yapılır? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden yapılan sözleşmeli personel alım ilanında, Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 84 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

3) Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

4) A) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

B) Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

C) Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5) Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

6) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

7) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Sözleşmeli personel başvuruları nasıl yapılacak?

Başvuru Yeri/Adresi: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570 Çankaya/ANKARA

Sözleşmeli personel alım başvuru tarihleri

Bu ilanın yayımlandığı tarih itibariyle 15 (onbeş) gündür.

Adayların başvurularını yukarda belirtilen tarihlerde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan

başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Adaylar yalnızca bir kadro pozisyonuna başvurabileceklerdir.

 

Müracaat için istenen belgeler

1) KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

2) Başvuru Formu ( Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir.

3) Diploma Örneği

4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5) Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

6) Tecrübe belgesi (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)

7) Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)

8) Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için istenilen programlama diline ilişkin belge.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:13
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