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Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı içerisinde yapıla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında toplamda 19.873 öğretmen adayının ataması yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ardından atanan öğretmen adayların taban puanları da açıklandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları 2019 ne?

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları 2019

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 yılı içerisinde yapıla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımında toplamda 19.873 öğretmen adayının ataması yapıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının ardından atanan öğretmen adayların taban puanları da açıklandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları 2019 ne?

Sınıf öğretmenliği 72 taban sözlü sınav puanı olurken, 72,21475 de KPSS taban puanı oldu. Sınıf öğretmenliğine 2011 kişi atandı.

İngilizce öğretmenliği 66 taban sözlü sınav puanı olurken, 66,27993 de KPSS taban puanı oldu. İngilizce öğretmenliği 66 taban sözlü sınav puanı olurken, 72,21475 de KPSS taban puanı oldu. Sınıf öğretmenliğine 2011 kişi atandı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 75 taban sözlü sınav puanı olurken, 74,73361 de KPSS taban puanı oldu. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliğine 1922 kişi atandı. İşte sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları:

 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:33
  1. Sözleşmeli öğretmenlik KPSS ve sözlü taban puanları 2019
  2. öğretmen atama sonuçları
  3. öğretmen atamaları

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