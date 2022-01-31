Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları son dakika: e-Devlet MEB sonuç sayfası

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de tamamlandı. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihinde bulunan adaylar gözlerini sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına çevirdi. 2022 Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu sorgulama ekranı..

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. 15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınavına girdi. Sözlü sınavı sonrası adayları için öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. 31 Ocak'ta yapılacak 15 bin Öğretmen Ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak. Atama sonuçları MEB'in internet sitesi üzerinden yayınlanacak duyuru ile e Devlet ekranından sorgulanabilecek.

15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Öğretmen göreve başlama belgeleri neler?

Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen/beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı, (Not: İl veya ilçe millî eğitim müdürlükleri adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.)

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

15 bin sözleşmeli öğretmenlik atama kontenjanları, branş dağılımı

Sınıf öğretmenliği 2175

Özel eğitim öğretmenliği 1755

Okul öncesi öğretmenliği 1302

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1030

İlköğretim matematik 1001

İngilizce 857

Rehberlik 804

Matematik 733

Fen bilimleri 702

Türkçe 698

Türk Dili ve Edebiyatı 501

Beden eğitimi 351

Müzik 350

Arapça 314

Tarih 262

Kimya ve kimya teknolojisi 261

Fizik 253

İmam hatip lisesi meslek dersleri 238

Coğrafya 185

Görsel sanatlar 180

Almanca 171

Felsefe 149

Sosyal bilgiler 130

Biyoloji 105

Teknoloji ve tasarım 86

Yiyecek içecek hizmetleri 57

Bilişim teknolojileri 51

Motorin araçlar teknolojisi 25

Elektrik/ elektronik 16

Çocuk gelişimi ve eğitimi 14

Sağlık ve sağlık hizmetleri 10

Adalet 10

Mobilya ve iç mekân tasarım 9

Elektrik-elektronik tek/elektronik 8

Endüstriyel otomasyon teknolojileri 8

Ulaştırma hizmetleri ve lojistik 8

Yenilenebilir enerji teknolojileri 5

Biyomedikal cihaz teknolojileri 3

Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı 3

Denizcilik ve gemi yönetimi 3