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Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurusu nereden yapılacak?

Son dakika haberi: Binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev almak için öğretmen alımlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 10:43:00 - 2020-05-02 10:45:29
Sözleşmeli öğretmen alımları ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen alım başvurusu nereden yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

 

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