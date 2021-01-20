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Yaşam Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?
Yaşam

Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımları gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli er alımları için başvurular 21 Aralık tarihinde alınmaya başladı. Başvurular için sona yaklaşılırken merak edilen konulardan bir tanesi de Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartların neler olduğuna dair konular oldu. Peki, Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 22:09:00 -
Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alımları gerçekleştirmektedir. Sözleşmeli er alımları 21 Aralık tarihinde başladı. Başvurular internet adresi üzerinden alınmaktadır. Peki sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar neler? Kimler sözleşmeli er olabilir?

Sözleşmeli er şartları nelerdir?

Sözleşmeli er olabilmek için gerekli şartlar şu şekilde;

T.C vatandaşı olmak, cinsiyetin erkek olması, ilkokul mezunları için askerliğini yapmış olmak ve 25 yaşından küçük olunması gerekir. Ortaöğretim mezunları için 20-25 yaş aralığında olmak, İstenilen kilo ve boy şartlarını karşılıyor olunması gerekir. Mülakatı başarıyla geçmek, Sicilin temiz olması, Varsa özel şartların da bulundurulması gerekir.

 

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