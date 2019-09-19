0553 313 94 23

Sözleşmeli er alım ilanı Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları | Sözleşmeli er alımı 2019

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım ilanı yayınlandı. MSB Hava Kuvvetleri Komutmanlığı sözleşmeli er alım başvurusunda bulunacaklar en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, TSK’da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olma şartı aranmakta. Peki MSB sözleşmeli er alımları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alım başvuru şartları neler? İşte detayları.

19 Eylül 2019 Perşembe 18:53
Sözleşmeli er alım ilanı Milli Savunma Bakanlığı başvuru şartları | Sözleşmeli er alımı 2019

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alım ilanı yayınlandı. MSB Hava Kuvvetleri Komutmanlığı sözleşmeli er alım başvurusunda bulunacaklar en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, TSK’da daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olma şartı aranmakta. Peki MSB sözleşmeli er alımları ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alım başvuru şartları neler? İşte detayları.

Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli er alımı için başvuru süreci başladı. Başvurular e devlet üzerinden yapılmakta. Sözleşmeli er alım başvurusu yapmak için tıklayınız

MSB sözleşmeli er alım başvuru şartları neler?

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),

Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 6/15

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak, (12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 18:53
  1. Sözleşmeli er alım ilanı
  2. Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli er alım başvuru şartları
  3. Sözleşmeli er alımı
  4. Sözleşmeli er alımı 2019
  5. personel temin msb gov tr
  6. msb uzman erbaş alımı 2019
  7. duyuru detay personel temin
  8. milli savunma bakanlığı
  9. pertem
  10. msb personel
  11. msb personel temin dairesi başkanlığı
  12. msb personel temin başvuru sonucu
  13. deniz kuvvetleri sözleşmeli er alımı 2019
  14. msb duyurular
  15. sözleşmeli er başvuru 2019
  16. kara kuvvetleri uzman erbaş alımı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
    1. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
    2. İsmail Hakkı Pekin'den dikkat çeken..
    3. Beşiktaş'ta deprem! Elneny'e şok ceza
    4. Rusya Türkiye karşıtı o isme yardıma..
    5. Sol medyanın hedefi Nurettin Yıldız..
    6. Sözleşmeli er alım ilanı Milli Savunma..
    7. Temel Karamollaoğlu o parti ile..
    8. Fenerbahçe'den görüntülü açıklama!
    9. Borsa, günü düşüşle tamamladı
    10. Çanakkale’de 102 kaçak yakalandı
    11. Tuna dalgası pasta nasıl yapılır? Tuna..
    12. Antik dönemde inşa edilmişti.....
    13. Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza!..
    14. iOS 13 güncellemesini hangi iPhone ve..
    15. Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin..
    16. Araç sahipleri dikkat! Motorine..
    17. Mahkeme salonunda 'kediciklere' dönüp..
    18. O ilimizde alarm! Bölge karantinaya..
    19. Yürek yakan ölüm! Böbreğini veren..
    20. Adnan Oktar yine rahat durmadı,..
    21. Başkan Erdoğan'dan Van kedili "tbt"..
    22. Zabıtanın ürünlerini topladığı Zeynep..
    23. Bakan Pakdemirli: Tarım destek..
    24. Define bulmak için doğa katliamı yaptı
    25. MHP’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e..
    26. Yolda yürüyen kadın kabusu yaşadı
    27. Beşiktaş'la anlaşamadı Championship'e..
    28. Türkiye masaya yumruğunu vurdu: Galiba..
    29. Türk Konseyi Macaristan ofisi açıldı
    30. Korotçenko: Patriotlar ABD'yi rezil etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Husiler'den 'Erdoğan' açıklaması!
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!