Sözleşmeli engelli öğretmen alımı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) giren adayların beklediği gün geldi. Söz konusu sınav sonucunda 20 öğretmen alınacak.

Detaylı bilgilere mebbis.meb.gov.tr adresinden form doldurup, detaylı bilgi alabilirsiniz. Başvuruların 15-19 Haziran'da alınmasının ardından engelli öğretmen adaylarının atamaları 23 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Milli sporcular da beden eğitimi alanına ayrılan 90 kontenjan için sözleşmeli öğretmenlik başvurularını 15-19 Haziran'da yapacak. Milli sporcuların atamaları ise 16 Temmuz'da olacak.

ENGELLİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİĞE BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU DETAYALARI

"2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına [EKPSS (Lisans Düzeyi)] katılan adaylar arasından EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi'nde belirtilen alan ve kontenjanlarla sınırlı olmak üzere Ek-2 Başvuru ve Atama Takvimi'nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak toplam 200 (iki yüz) kontenjana engellilerin öğretmen olarak ataması yapılacaktır."