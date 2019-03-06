Sözleşmeli hemşire alımı yapan üniversite hastaneleri 2019 hangileri? Ebe alımı 2019, Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika. Hemşire alımı son. dakika. Sözleşmeli ebe, hemşire alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Devlet Personel Başkanlığı kamu personel alım ilanlarına göre, Bozok Üniversitesi, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak. Bozok Üniversitesi, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alım başvuruları ne zaman ve başvuru şartları neler?

Sözleşmeli ebe hemşire sağlık memuru alımı başvuruları 2019. Sağlık alanında iş arayanların ilgisini çekecek ilan Basın İlan Kurumu tarafından yayınlandı.sağlık bakanlığı ebe alımı 2019. Bozok Üniversitesi, hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alacak. Başvurular 01.03.2019-15.03.2019 Cuma günü saat 17.00'a kadar, Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacak.

Sözleşmeli hemşire, ebe ve sağlık teknikeri alım başvuruları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Öte yandan 2019/45 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılında istihdam edilecek olan sözleşmeli 16 bin sağlık personelinin hizmet birimleri ilan edildi. Diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip, uzman tabip gibi kadrolar için sağlık personeneli alımı yapılacak. Başvuru ve kontenjan detayları belli oldu.

Bakan Koca, 2019 yılında yapılacak olan sağlık çalışanı alımlarına ilişkin; ''Şu ana kadar 8 şehir hastanemiz hasta kabulüne başladı. Yakın zamanda Bilkent Şehir Hastanemiz de hasta kabulüne başlayacak. 2019'da açmayı planladığımız şehir hastanelerimiz ve kendi genel bütçemizden yaptığımız hastanelerimizin açılışı da olacak. Bu çerçevede, 2019 içinde olabilecek alımlarla ilgili de bir çalışma içindeyiz. 25 bine yakın pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacılar olmak üzere alımlar söz konusu olacak. Bunun dışındaki sağlık çalışanlarıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.