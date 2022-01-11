Sözleşme iptalleri başladı! Mansur Yavaş'tan yeni kıyım

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Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan, CHP'li Mansur Yavaş'ın hukuksuz iş sözleşmesi feshi ile yeniden işçi kıyımına başladığını söyledi.

"Niçin işçinin maaşı ile oynuyoruz? Niçin Belpa'da, BUGSAŞ'da, ANFA'da sözleşme iptalleri oldu?" diye soran Burhan, "İşçiler beni arayıp, 'Ben ev kiramı, servis ücretlerini, çocuğumun okul parasını nasıl öedeyeceğim?' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın seçimler öncesi sözlerini hatırlattı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçimler öncesi verdiği sözleri hatırlatan Sinan Burhan, "Şu anda 30 bin işçi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde diken üstünde. Emek ve alınteri kutsaldır. Sayın Mansur Yavaş bey seçimden önce sürekli, 'Ehliyet, adalet, liyakata ön vereceğiz. Biz rozetsiz başkan olacağız. Torpil olmayacak.' dedi. ASKİ'de 142 kişi görevde yükselme sınavına girdi. Bu arkadaşlarımızdan 70'e yakınının puanı düşürüldü. 40 kadar arkadaşımızın da puanı yükseltildi. Yazılıda yüksek alanların puanların düşürülmüş. Düşük alanların puanı da yükseltilmiş." dedi.

'Böyle bir adalet nerede var?'

Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Yavaş zaman zaman konuşmalarında diyor ki, "Ben mega proje yapmasam da adaleti sağlayacağım. Dürüst yönetim ortaya koyacağım.' Sonuca baktığımız zaman ne adalet ne ehliyet ne de liayakat var. Ortada partizanca bir yönetim var.

Belediyeye 5 bine yakın işçi alındığı ifade ediliyor. Bu referasnların İYİ Parti ve CHP kadrolarından olduüğu ifade ediliyor. Denilebilir ki 'O arkadaşlar işe girmesin mi?' Elbette girsin. Ama şunu diyemesiniz: Evi camdan olanlar taş atmayacaklar. 'Hükümet torpil yapıyor. Biz bunları yapmayacağız' diyerek Ankaralıdan oy istiyorsunuz. 'Rozetsiz başkan olacağız' diyorsunuz. Böyle bir adalet nerede var?