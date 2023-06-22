Sözleri tepki çekmişti! Türkiye'den Abbas yönetimine uyarı

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanması gündemiyle, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın başkanlığında toplandı. 23 kanun teklifinin kabul edildiği komisyonda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, resmi ziyaretler için bulunduğu Çin'de Uygur Türkleriyle ilgili yaptığı açıklamalar gündeme geldi.

MHP ve İYİ Parti'den Abbas'a tepki

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirdi. İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamalarını anımsatarak Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalara şerh koymak istediklerini belirtti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı: Gereğini ilettik

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, "Bu anlaşmalar Filistin politikamızla son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız." dedi.

Filistin'le ilgili anlaşma gündemden çıkarıldı

Toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmaların da olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı.

Abbas ne demişti?

Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran’daki Çin ziyaretinde, “Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin’in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin’e inandı” açıklamasını yapmıştı.

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