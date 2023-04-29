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Spor Sözleri şok etti... A Milli takımın yeni teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz gelişmeyi duyurdu!
Spor

Sözleri şok etti... A Milli takımın yeni teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz gelişmeyi duyurdu!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 17:58:00 -
Sözleri şok etti... A Milli takımın yeni teknik direktörünü açıkladı! Sürpriz gelişmeyi duyurdu!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, A Milli Takım için de flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar; ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmiş ancak ikinci karşılaşmada Hırvatistan'a 2-0 yenilmişti. A Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyun, kamuoyunda eleştiri toplamıştı ve teknik direktör Kuntz tepki çekmişti. Sivasspor'un eski yıldızı Arouna Kone, A Milli Takım'ın yeni hocasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, A Milli Takım için de flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Ay-Yıldızlılar; ilk maçında Ermenistan'ı 2-1 mağlup etmiş ancak ikinci karşılaşmada Hırvatistan'a 2-0 yenilmişti. A Milli Takım'ın ortaya koyduğu oyun, kamuoyunda eleştiri toplamıştı ve teknik direktör Kuntz tepki çekmişti. Sivasspor'un eski yıldızı Arouna Kone, A Milli Takım'ın yeni hocasıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda önce Ermenistan deplasmanına çıkmış ve rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanla başlamıştı. İkinci müsabakada ise Hırvatistan'ı ağırlayan Ay-Yıldızlılar, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, karşılaşmaların ardından kamuoyunda eleştiri toplamıştı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'da 3 sezon boyunca forma giyen ve 1 Temmuz 2021'de Yiğidolar'dan ayrılan Arouna Kone'den flaş açıklamalar geldi.

Fildişi Sahiili golcü, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda Sivasspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay'ın A Milli Takım'ın teknik direktörü olacağını iddia etti.

İşte 39 yaşındaki golcünün sözleri;
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"Türkiye gibi hoca değişimlerinin çok sık yaşandığı bir yerde 4 sezon aynı takımda kalıp kısıtlı imkanlarla 3 sezon üst üste Avrupa'ya gidebilmek, üstelik kupa kazanıp gruptan lider çıkabilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Bence daha iyi imkanlar içinde Rıza Çalımbay çok büyük işler yapabileceğini gösterdi. Duyduğuma göre de Türkiye Milli Takımı'nın başına geçecek. Bunu fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nda da çok önemli oyuncular var. Avrupa'da önemli takımlarda oynayan oyuncu sayısı artıyor ve onlardan nasıl faydalanabileceğini bilen bir hocayla turnuvalarda büyük başarılar elde etmek uzak bir ihtimal değil."

Öte yandan A Milli Takım'da yolların ayrılacağı öne sürülen Stefan Kuntz'un yerine Sergen Yalçın, Fatih Terim ve Aykut Kocaman'ın isimleri iddia edilmişti.

 

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