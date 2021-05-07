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Siyaset Sözleri çarpıtılmıştı! Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama
Siyaset

Sözleri çarpıtılmıştı! Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama

Almanya'da yaptığı "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" açıklaması çarpıtılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerine açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 12:29:00 -
Sözleri çarpıtılmıştı! Çavuşoğlu'ndan yeni açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerindeki "Turistin görebileceği herkesi aşılayacağız" cümlesi sosyal medyada tepki çekmişti.

Konu ile alakalı Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir açıklamadan tek bir cümleyi çıkarıp almışlar. Benim o cümlede kastettiğim turizm çalışanlarımızdır. Açıklamanın başına bakılırsa bu anlaşılır.

Ayrıca ben açıklamamda Türkiye'deki aşılama çalışmasını, halkımızın sağlığını da gözeterek yaptığımızı açıkça vurguladım.

Bizim "Güvenli Turizm Konsepti" çalışmamız var. Sertifikasyon uygulamamız var. Buna göre havaalanında karşılayanlardan ulaşım hizmeti verenlere, resepsiyon görevlilerinden tur rehberlerine kadar tüm turizm çalışanlarımızın aşılanmalarını sağlayacağız.

Yani benim "turistin görebileceği" derken kastettiğim tabii ki turizm çalışanlarımızdır. "Turisti iki yüz metreden, on metreden gören her vatandaşı aşılayacağız" gibi bir şey söylemedim tabii ki. Bu saçma olur. Ama tek bir cümleyi alıp çarpıtıyorlar.

Turizm çalışanlarımızın aşılanması, sadece turistler için yaptığımız bir şey de değil. Turizm çalışanlarımızın sağlığını da korumak için.

Turist dediğimizde neden akla sadece yabancı turistler geliyor? Yerli turistlerimiz yok mu? Turizm alanında yaptığımız çalışma, yerli ve yabancı bütün turistlerimiz içindir. Turizm güvenliğine böyle bakıyoruz biz.

Geçen yıl da "Güvenli Turizm Konsepti" çerçevesinde test uygulaması yapmıştık. Hem turistlere hem turizm çalışanlarımıza. Bu da benzer bir yaklaşımdır.

Dünyanın tüm turizm ülkeleri, böyle çalışmalar yapıyorlar. Turizm, bir hareketlilik alanı. O alanı güvenli hale getirmek için bütün turizm ülkeleri benzer yaklaşımlar içinde.

Turizm alanında yer alan tüm turizm çalışanlarımızı aşılayacağız. Yaklaşımımız bu. Buradan nasıl oluyor da halkı aşağılama sonucu çıkarılıyor, anlamış değilim. Bir kez daha söylüyorum: Bunu hem turizm çalışanlarımızın sağılığı için hem de yerli yabancı tüm turistlerin sağlığı için yapıyoruz."

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