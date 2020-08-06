Sözel puanla girilen lisans (4 yıllık) üniversiteler bölümler hangileri?
Sözel puanla öğrenci alan 4 yıllık bölüm başarı sıralamaları. Üniversite tercihleri son dakika haberleri: YKS TYT ve AYT sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı alanlarda TYT ve AYT puanlarıyla 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler tercih edilecek. Üniversite tercihi yapacak adaylar 6 Ağustos itibariyle ÖSYM aday işlemleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden TV kimlik numaraları ve aday şifreleriyle üniversite tercihlerini 14 Ağustos’a saat 23:59’a kadar yapacak. 2020 AYT puan türünden 170 ve üstü puan alan adaylar 4 yıllık lisans bölümleri için tercih yapma hakkına sahip olacak. Peki sözel puan türüyle öğrenci kabul eden bölümleri merak ediyor. Peki, sözel puanla girilen dört yıllık üniversite programları hangileri? İşte Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler listesi.
Sözel 4 yıllım bölümler. 4 yıllık sözel bölümler neler? Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.
Başarı sıralaması nasıl tercih edilir?
Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı. Adayların tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmaları onların lehine olacaktır.
Sözel puanla girilen lisans (4 yıllık) üniversiteler bölümler hangileri?
Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler listesi
Okul Önce Öğretmenliği
Özel Eğitim Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Sanat Tarihi
Tarih
Türk Dili ve Edebiyati
İslami İlimler
Coğrafya
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Sinema ve Televizyon
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İlahiyat
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklamcılık
Rekreasyon Yönetimi
İletişim ve Tasarımı
Basın ve Yayın
Film Tasarımı ve Yönetimi
Yeni Medya ve İletişim
El Sanatları
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel Sanatlar
Halkbilimi
Sümeroloji
Coğrafya Öğretmenliği
Fotoğraf
Çizgi Film ve Animasyon
Film Tasarımı ve Yönetimi
Medya ve İletişim
İletişim Bilimleri
Film Tasarımı ve Yazarlığı
Film Tasarımı ve Yönetmenliği
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji
Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler listesi sözel bölüm taban puanları başarı sıralamaları için tıklayınız