Sözel 4 yıllım bölümler. 4 yıllık sözel bölümler neler? Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak.

Başarı sıralaması nasıl tercih edilir?

Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı. Adayların tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanmaları onların lehine olacaktır.

Sözel puanla girilen lisans (4 yıllık) üniversiteler bölümler hangileri?

Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler listesi

Okul Önce Öğretmenliği

Özel Eğitim Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Sanat Tarihi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyati

İslami İlimler

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Sinema ve Televizyon

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlahiyat

Gazetecilik

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Rekreasyon Yönetimi

İletişim ve Tasarımı

Basın ve Yayın

Film Tasarımı ve Yönetimi

Yeni Medya ve İletişim

El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel Sanatlar

Halkbilimi

Sümeroloji

Coğrafya Öğretmenliği

Fotoğraf

Çizgi Film ve Animasyon

Film Tasarımı ve Yönetimi

Medya ve İletişim

İletişim Bilimleri

Film Tasarımı ve Yazarlığı

Film Tasarımı ve Yönetmenliği

Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji

Sözel puanıyla öğrenci alan bölümler listesi sözel bölüm taban puanları başarı sıralamaları için tıklayınız