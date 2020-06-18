Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk Bal’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.