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Sözde 'yaptırım' uygulanıyor: Rusya-ABD ticaret hacmi yüzde 13 arttı!

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya ile ABD arasındaki ticaret hacminin 2018'in ilk 9 ayında yüzde 13 artarak 20.8 milyar dolara ulaştığını ancak bunun yetersiz olduğunu söyledi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:59
Sözde 'yaptırım' uygulanıyor: Rusya-ABD ticaret hacmi yüzde 13 arttı!

ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarına ve başkentler arasındaki gerilime rağmen iki ülke arasında ticaret hacmi artıyor.

New York'ta Rus-Amerikan İş Konseyi toplantısında konuşan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, "Yaptırımlar, ikili ticaret hacmini yavaşlatsa da, pozitif bir trend olduğu görülüyor. 2018'in ilk 9 ayında yüzde 13 artarak 20.8 milyar dolara ulaştı" dedi.

"Çok daha yüksek hacimlere ulaşılabilir"

Bu rakamın Rusya ile ABD'nin çıkarlarıyla kesinlikle örtüşmediğinin altını çizen Antonov, siyasi ve ekonomik kısıtlamalardan vazgeçilmesi halinde çok daha yüksek hacimlere ulaşılabileceğinin altını çizdi.

"Bölgeler arası ticaret artırılmalı"

Antonov, konuşması sırasında Rus ve ABD'li iş insanlarına işbirliğini bölgesel düzeyde artırma çağrısı yaptı.

Ülkeler arasında tam kapsamlı iletişimi ve karşılıklı çıkara dayanan iş ortaklığını yeniden kurmak için yeni yöntemler ve yollar aramaları gerektiğini kaydeden Antonov, ABD'nin eyaletleriyle Rusya'nın bölgeleri arasındaki doğrudan alışverişi artırmanın bu bakımdan çok etkili olacağını vurguladı.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:59
  1. Rusya
  2. ABD
  3. Antonov
  4. Rus-Amerikan İş Konseyi toplantısı
  5. Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov

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