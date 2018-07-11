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Sözde sanatçıya 10 yıl hapis! Tam bitti derken...

"Ezhel' adıyla tanınan ve “uyuşturucu kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davadan beraat eden rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında yeni bir dava açıldı. Açılan yeni davada rapçinin 10 yıl hapsi isteniyor.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
Sözde sanatçıya 10 yıl hapis! Tam bitti derken...

'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme” suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle geçtiğimiz aylarda dava açıldı. Mahkeme ise Sercan İpekçioğlu'nun suç işleme kastıyla hareket etmediğin anlaşıldığını belirterek beraatına karar verdi. Beraat kararının ardından Ezhel hakkında yeni bir dava daha açıldı.

EVİNDE ARAMA YAPILDI, KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ülke genelinde uyuşturucu madde kullanımını özendirme ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlardan hareketle Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca rapor düzenlendiği belirtildi. Ezhel'in internet üzerinden yayınlanan şarkılarında uyuşturucuyu özendirdiği tespiti yapıldığı kaydedildi. 'Şehrimin tadı', 'küvet' ve 'alo' isimli şarkılarında uyuşturucu maddeyi özendirdiği vurgulanan iddianamede, İpekçioğlu'nun evinde aramalar yapıldığı ve kan örneğinin de alındığı anlatıldı.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğinin açıkça anlaşıldığı belirtilen iddianamede Sercan İpekçioğlu'nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep edildi. İpekçioğlu'nun yargılanmasına 6 Kasım 2018 günü Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 12:57
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