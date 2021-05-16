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Gündem Sözde sanatçıların Filistin sessizliği! Sahneye yine Murat Kekilli çıktı
Gündem

Sözde sanatçıların Filistin sessizliği! Sahneye yine Murat Kekilli çıktı

Gezi destekçisi sözde sanatçılar İsrail'in Filistin zulmüne karşı sessizliğini korurken, sahneye Murat Kekilli çıktı. Kekilli bestelediği şarkısında, siyonistlere, "Yıkılasın İsrail, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim." ifadeleri ile seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:49:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Tarkan, Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz ve Sezen Aksu başta olmak üzere, üç-beş ağacın bahane edildiği Gezi kalkışmasında en ön safta yer alan 'sanatçı'lar, katil İsrial'in mazlum Filistin halkına yönelik saldırılarında sessizliğe gömüldü.

'Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim'

Sözde sanatçılar sessizliğini korurken, sahneye Murat Kekilli çıktı. Mazlumdan yana taraf tutan Kekilli, Filistin halkına acımazsızca saldıran siyonistlere, 'Yıkılasın İsrail, sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim' diyerek seslendi.

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Yorumlar

selami

ağzına sağlık..
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alaattinli

bravo, cok güzel olmus
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