'Sözde sanatçılar' sözüyle tepki çeken Muharrem İnce'den geri adım: Özür diliyorum

100 bin barajını aşarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı netlik kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında kendisini desteklemeyerek hakaretler yağdıran sanatçılara tepki göstermişti.

Muharrem İnce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar… Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü?"

"Sözde sanatçı" ifadesiyle muhalif sanatçıların yerden yere vurduğu Muharrem İnce, geri adım attı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



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''ÜZERİMİZE ÇOK GELİNDİ''

Üzerlerine çok gelindiğini belirten Muharrem İnce, muhalif sanatçılardan özür dilerken şu ifadeleri kullandı; ''John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı.''



''BÜTÜN SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLİYORUM''

Muharrem İnce, paylaşımının devamında ''Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır.'' dedi.

KİM NE DEMİŞTİ?

Bilindiği üzere Muharrem İnce'yi, başta usta tiyatrocu Genco Erkal, Gonca Vuslateri ve Gökhan Özoğuz zehir zemberek sözlerle eleştirmişti. Genco Erkal, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" demişti.

Gonca Vuslateri ise, "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah tertemiz belasını versin." ifadelerini kullanmıştı.

Gökhan Özoğuz ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sayın Muharrem İnce, siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahtan hangi sebeple nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı"