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Gündem Sözde şaka özde taciz! Mehmet Ali Erbil'den yeni rezillik
Gündem

Sözde şaka özde taciz! Mehmet Ali Erbil'den yeni rezillik

Geçtiğimiz günlerde, bir kadına attığı taciz mesajlarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, bu kez ödül alırken sarf ettiği sözlerle tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 12:24:00 -
Sözde şaka özde taciz! Mehmet Ali Erbil'den yeni rezillik

Taciz skandalıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a attığı mesajlar ve ses kayıtları ifşa oldu. Günlerdir taciz iddiasıyla konuşulan Erbil, dün akşam katıldığı bir film galasında tepki çeken yeni bir skandala imza attı.

Sözde şaka yaptı

Ceberruh filminin galasına katılan ünlü şovmen, bir ödül aldı. Sahnede genç bir kadından ödül alan ve sonrasında fotoğraf çektirmek için poz veren Erbil, "Aman yaklaşmayın DM'den yürürüm" dedi. Ünlü isim, sözlerinin ardından dakikalarca alkışlandı.

Ece Ronay'ı taciz etmişti

Ece Ronay isimli sosyal medya fenomeni, Instagram hesabından, "Bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım" diyerek Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ve ses kayıtlarını ifşa etmişti. Erbil ise "Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız" diyerek taciz iddialarını reddetti. Yaşananların ardından avukatıyla Çağlayan Adliyesi'ne giden Ronay, mahkemeye başvurarak Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

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