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Medya Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!
Medya

Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ekranlarda yer alan sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla yine büyük tepki çekti. Alakurt yaptığı paylaşımla küfür etmekten çekinmedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 15:34:00 -
Sözde oyuncudan büyük terbiyesizlik!

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ekranlarda yer alan sözde oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya paylaşımlarıyla yine büyük tepki çekti. Alakurt yaptığı paylaşımla küfür etmekten çekinmedi.

Geçtiğimiz senelerde kadınları aşağılayan ifadeler kullanan Adanalı ve Sıla gibi başarılı yapımlarda başrol oynayan Mehmet Akif Alakurt, bu sefer de yepyeni bir olayla gündeme geldi.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşıp, "Bunu görmek istersen direkt geleceksin. Oynaşmadan!" notunu düştü.

Devamında skandal paylaşıma imza atan Alakurt, "Döver, bayıltır, sen uyurken de s... seni. Bilgin olsun." yazarak paylaştı.

TÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Mehmet Akif Alakurt, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep 'Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" demişti. Alakurt, bu sözleriyle günlerce konuşulmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

 

 

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