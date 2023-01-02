Sözde Nurcuların Erdoğan nefreti bitmiyor! Şimdi de bunu dediler

17-25 Aralık yargı darbesinden bu yana FETÖ'nün kuyruğundan ayrılmayan sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin AK Parti ve Tayyip Erdoğan nefreti bitmiyor. Nasırlarına basan Erdoğan'a her fırsatta bir kulp takan söz konusu gazetenin yazarı Latif Salihoğlu da asgari ücret ve EYT meselesini diline doladı. Salihoğlu, "Seçimleri kazanma atraksiyonları" başlıklı sözde yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Seçime endeksli atraksiyonların bir kısmını gördük, görüyoruz: Asgari ücret ve EYT meselesinde olduğu gibi.

(...) “Seçimleri kazanma atraksiyonları” cümlesinde olarak, bakalım emekli maaşlarında nasıl bir düzenleme yapılacak…

(...) Yapılan hemen her atraksiyondan sonra, perde gerisinde seçim anketleri yapılıyor. “Acaba, hangi düzenleme bize ne kadar oy getirdi?” diyerekten…

Bu türden bir kaygı ve hesaplarla hareket edenlerin, bundan sonra ne tür çıkışlara yöneleceklerini kestirmek kolay değil. Doğrusu, bazı noktalarda endişe duyan insanlarımız da var. (...)"