Sözde Nurcular zıvanadan çıktı! Erdoğan'a karşı bu edepsizliği de yaptılar

Dini ve dindar insanları en fazla istismar eden çevrelerden biri olan sözde Nurcu Yeni Asya'nın yazarı Cevher İlhan, büyük bir utanmazlığa imza attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın depremle ilgili özeleştirilerde bulunup iyiniyetle "helallik" istemesini diline dolayan İlhan, AK Parti ve Erdoğan'a akıl almaz iftiralar yöneltti.

İlhan, edepsizlikte zirve yaptığı pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"(…) Görünen o ki itiraf edilen vahamet yine manipülasyon ve saptırmalarla karambola getirilmek isteniyor. “Helâlleşme” perdesinde yolsuzlukların, rüşvetin, hırsızlığın, kamu malını peşkeşin, partizanlıkla kayırmanın, yağmanın, ihaleye fesad karıştırmanın, haramın, kul malını yemenin üstü örtülmek isteniyor.

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“Helâlleşmek” isteyenin öncelikle haksızlığı, zulmü bırakması; işlediği günahtan vazgeçmesi gerekiyor. Ve siyasette her fiyaskonun sonunda “helâlleşme” ile mesele kapanacaksa hukuk-yargı ve kanunlar ne için var?

Böyle bir “helâlleşme”, dinî bir tâbirin istismarı suiistimali olmaz mı?"