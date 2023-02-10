Sözde Nurcu'dan büyük terbiyesizlik! Yazıklar olsun size

"Siyasetten Allah'a sığınırım" diyen Bediüzzaman'ın takipçisi olduklarını iddia eden sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin yazarları iyice zıvanadan çıktı. AK Parti Hükümeti'nin "felâkette partizanlık" yaptığını iddia eden Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, akıl almaz iftiralarda bulunduğu yazısında asıl partizanlığı kendisi yaptı.

Pişkin İlhan, yazarken yüzünün kızarmadığı her satırından belli olan pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yıkıcı depremin üzerinden dört gün geçtiği halde hâlâ yetersiz arama-kurtarma ekipleri ve ekipmanla enkaz altındaki binlerce felâketzedenin kurtarılmaması, vatandaşlara yiyecek ve barınma yardımlarının çok gecikmesi siyasi iktidarın da depremde çöktüğünü gösterdi.

Belediyelerin, sivil kuruluşlarının, vatandaşların deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemeleriyle dolu yüzlerce TIR’ın, kamyonun siyasi rant maksadıyla bekletilmesi “felâkette siyaset” çirkinliğini bir defa daha deşifre ediyor.

Yirmi yıldır yapılan bütün ikazlara rağmen ülkeyi deprem âfetine hazırlayamayan, toplanan deprem paralarını, ülkenin kaynaklarını “yandaş müteahhitler”e kat kat rantlı ihalelerle peşkeş çekmekle heba eden siyasi iktidar son âfette de sınıfta kaldı.

FELÂKETTE DAHİ PARTİZANLIK!

Ordunun yardıma koşmasına ikinci günün sonunda çok gecikmeli olarak ancak izin verilmesi; AFAD’ça engellenen belediyelerin yardım TIR’larıyla kamyonlarının felaketzedelere ulaştırılmasına, illerin, ilçelerin dışında bekletilen iş makineleriyle arama-kurtarma için hazır olduklarını bildiren yüzlerce-binlerce madencinin bölgeye intikaline ancak üçüncü günde müsaade edilmesi bunun bir diğer tezâhürü.

“Millet ittifakı”, “85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde bütün yaralarımızı hızla saracak, bu felâketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” ortak mesajıyla çağrıda bulunurken, bütün partilerin milletvekilleri deprem bölgesinde il il, ilçe ilçe çabalarken, iktidar partisi sözcüsünün “cumhur ittifakı’nın teşkilatları sahada” cümlesiyle daha baştan “felâkette partizanlık” çarpıklığı sırıttı.

(...) Depremle sarsılıp yalpalayan “tek kişilik hükûmet”, açığa çıkan fiyaskolu “siyasi deprem”le gerçek gündemi karartma maksadıyla OHAL’i dayatıyor.

Ne var ki hiçbir tezgâh, propaganda ve siyasi saptırma iktidarın çöküşünü önleyemiyor…"