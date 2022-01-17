Sözde 'hayvansever' özde 'insanlık düşmanı' paylaşımlar! Köpek saldırısından çocuğunu koruyan anneyi hedef aldılar!

Hakkında Sinem Umaş ve eski üyeleri tarafından dernek başkanı Yasin Yılmaz ile dernek yöneticileri hakkında 'dolandırıcılık' iddiası ortaya atılan ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ise herhangi bir adım atıp atmadığı bilinmeyen SOHAYKO, vatandaşları hedef göstermeye devam ediyor.

Çocuğa saldırmaları umurlarında değil!

Bir paylaşımında başıboş sokak köpeklerini şikayet eden vatandaşları tespit edeceklerini söyleyerek hedef gösteren SOHAYKO, şimdi de çocuğuna saldırma girişiminde bulunan ve savunmak için çantasını savutan bir kadını ve köpeği kovan vatandaşları, sosyal medya hesabından hedef gösterdi. SOHAYKO'nun paylaşımında, çocuğunu korumak isteyen kadına ve köpeği kovan vatandaşa hakaretler ve küfürler edildi.

"Manisa Valiliği'ne talimat verme" küstahlığı

Sokak köpeklerinin saldırılarını haber yapan gazeteleri de hedef aldığı görülen SOHAYKO, kendisini savunan vatandaşlara tepki gösterdi ve Manisa Valiliği'ne adeta talimat verme küstahlığı göstererek, "Görüntüler Manisa’dan. Bir çok gazetenin özellikle hayvan düşmanı gazetelerin yaptığı yayınlar nedeni ile Manisa'da bir çok sokak hayvanı şiddete uğruyor. Bu gazetelerin provokasyonu sonucu Manisa'da sokak hayvanlarına karşı şiddet arttı. Manisa Valiliği bu kişiyi bulun" ifadelerinde bulundu.

İşte SOHAYKO'nun o provokatif paylaşımı

'Hayvansever' maskeli 'insanlık düşmanları'ndan şok sözler!

Sosyal medya üzerinden paylaşılan video üzerinden de vatandaşları hedef alan 'insanlıktan çıkmış' bazı sözde hayvansever özde 'insanlık düşmanları' ise şoke eden ifadeler kullandığı görüldü.

Çocuğa düşmanca ifadeler kullanan, köpeği kovmalarıyla kanları çekilen ve aralarında doktorların bile bulunduğu "Beyaz Türkler", çocuğu koruyan vatandaşları hedef aldı. Beddualar ve küfürler havada uçuşurken bazı sözde tanınmış isimlerin de kadına saldırdığı görüldü.

Öte yandan savcılığın da 'insanlık düşmanı' ifadeler hakkında harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o skandal ifadeler: