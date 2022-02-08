Sözde halkçı Suavi'den TBB'nin yaşatacağı grev mağduriyetine destek!
Hipokrat yeminini ayaklar altına alan Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) bağlı doktorlar, vatandaşların sağlık hakkını gasbederek greve çıktı. Sözde halkçı sanatçı Suavi de, "8 Şubat'ta polikliniklere gelmeyin." diyen TTB doktorlarına destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Sağlık haklarına ilişkin düzenlemeyi gerekçe gösteren TTB'ye bağlı doktorlar, bugün greve çıktı.
Grev açıklaması yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, "Polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz." diyerek sağlık hizmetinden yararlanacak vatandaşlara adeta meydan okudu.
Sözde halkçı sanatçı Suavi de, TTB'nin grevini desteklediğini açıkladı.
Twitter hesabından bir video paylaşan Suavi, şunları söyledi:
Uğramış oldukları ekonomik daralma yine uğramış oldukları şiddetle birleşince sağlık etiğinin çok dışında davranışlara muhatap olduklarını dikkate aldığımızda biraz can sıkıcı dursa da haklılık kazandı. Bu yanıyla bütün hekimleri iyiki varsınız diyerek desteklediğimi belirtmek istiyorum.