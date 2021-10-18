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Gündem Sözde güzellik yarışmasında rezalet! Ahlaksız teklifi canlı yayında açıkladı
Gündem

Sözde güzellik yarışmasında rezalet! Ahlaksız teklifi canlı yayında açıkladı

Sözde modellik yarışmalarından olan Best Model'in finalistlerinden Elmas Yılmaz ve Barış Arslan, erkek yarışmacılara yapılan ahlaksız teklifi canlı yayında açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 15:13:00 - 2021-10-18 15:37:34

Batı tarafından ortaya çıkarılan ve genç nesilleri ahlaksızlığa teşvik eden sözde güzellik yarışmalarının bir rezaleti daha patladı. Sözde güzellik yarışması Best Model'de ‘Best Smile’ güzeli seçilen Elmas Yılmaz, programla ilgili rezilliği ifşa etti.

Yılmaz, katıldığı bir programda organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara ahlaksız tekliflerle geldiğini açıkladı. Yılmaz, erkek yarışmacılara "Erkan Özerman’a kim masaj yapmak ister, Erkan Bey ile otelde kalacaksın" şeklinde mesajlar atıldığını ve olumsuz cevaplar karşılığında "Yarışmada görürsün" dendiğini ileri sürdü.

Erkek yarışmacı rezilliği doğruladı

Televizyon programına telefonla bağlanan yarışmacılardan Barış Arslan, Yılmaz'ın açıklamalarını doğruladı.
Barış Arslan, şu ifadelere yer verdi:

"Hem organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru, hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Elmas konusu yüz yüze konuşuldu. Bazıları 2-3 ödül birden aldı. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar.

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