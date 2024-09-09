Sözde gazeteci Memduh Bayraktaroğlu'ndan skandal 'Narin' paylaşımı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Memduh Bayraktaroğlu yeni bir skandala daha imza atarak Diyarbakır'da bugün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümünü İmam hatip liseleri ve kuran kurslarına bağladı.

Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında 23 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile üç savcının daha soruşturma için görevlendirildiğini açıkladı.

Narin üzerinden kirli bir propaganda yapan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, sosyal medya hesabından skandal açıklamalar yaptı.

"İMAM HATİP LİSELERİ VE KURAN KURSLARI KAPATILMALI"

Bayraktaroğlu, "Narin’in Kuran kursundan çıktıktan sonra öldürülmesi ve bir torbaya konularak gölete atılması bir kez daha göstermiştir ki, İmam hatip liseleri ve kuran kursları kapatılmalı, bazı suçlarda idam cezası geri getirilmelidir." dedi.