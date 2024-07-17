Sözde ekonomistler '50 lira olacak' deyip atıp tutuyordu! Ünlü banka dolar kuru tahminini duyurdu

Dolar/TL 33 seviyesinin hemen üzerinde tarihi zirvede işlem görürken çarpıcı bir tahmin geldi.

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini dile getirdi. Wietoska, yıl sonu dolar/TL beklentilerini de bildirdi.

TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Wietoska, "Kolay olmayacak ama daha önce dünyada yüzde 75 enflasyonu olan hiçbir ülke resesyona girmeden enflasyonu düşürmedi. Türkiye resesyona girmeden ekonomisini dengelemeyi başarabilirse eşsiz bir örnek olacak ki Türkiye'nin bunda başarılı olacağı konusunda oldukça iyimseriz. Ancak yarı yolda politika hataları olmamalı" diye konuştu.

Dolar 37 lira olacak

Yıl sonu dolar/TL beklentilerinin ise 37 olduğunu kaydeden Wietoska, TL'de reel anlamda değer kazancı öngördüklerini söyledi.

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