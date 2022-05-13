Sözde dindar kanal besliyor, Yeşim Salkım Müslümanlara saldırıyor! Haddini bil edepsiz

Milli ve manevi değerlere önem verdiğini iddia eden TGRT Haber'de program yapan şarkıcı Yeşim Salkım, tıynetinin gereğini yerine getirdi. Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar, Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Melis Sezen'in katıldığı bir galadaki ahlak dışı giyimini eleştirince nasırına basılmışçasına ayağa fırlayan Salkım, "Kazık kadar adamlar, ilgileneceğin 2 meme var. Biri sütünü emdiğin annenin memesi, ikincisi çocuklarını emziren karının memesi." ifadelerini kullanarak, edepsizliğe karşı çıkılmasını hazmedemediğini gözler önüne serdi.

"Diğer memeler seni ilgilendirmez. Bakmayacaksın, aklın da kalmayacak" herzelerini yumurtlayan Salkım, "Al sana dekolte" diyerek bir de göğüs dekolteli pozunu paylaşıp hadsizlikte zirve yaptı.