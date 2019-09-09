Sözde çevreciler ormanları yakan PKK'ya sus pus!

Ülke genelinde çıkan orman yangınlarını üstlenen hain terör örgütü PKK, iş yeri ve fabrika yangınlarını da üstlendi. Terör örgütü İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 9 ilde art arda sabotajlar yaptığını itiraf etti.

Bölücü terör örgütü yaptığı açıklamada "Son günlerde adını kamuoyuna duyuran bazı oluşumların bizzat gerçekleştirdiğimiz eylemlere gölge düşürücü biçimde, emek verdiğimiz eylemlerimizi ‘üstlenici’ açıklamalar yaptığı görülmüştür. Ne amaçla bu yönteme başvurduklarını bilmemekle birlikte bu yöntemin faşizme karşı mücadelede ezilenlerin cephesine kazanç sağlamayacağını belirtmek isteriz" ifadelerini kullandı.

PKK'ya çıtları çıkmadı

PKK'nın çevre katliamına sessiz kalan Su ve Vicdan Nöbeti Gönüllüleri, Kaz Dağları için çevreci kesildi. Kirazlı'da çadırlı nöbeti sürdüren Su ve Vicdan Nöbeti Gönüllüleri Balaban Tepesi'den Kamuoyuna çağrıda bulundu.Çağrıda, “Bizler Kaz Dağları'nda 45 gündür gece gündüz çadırlarımızda nöbet tutuyoruz. Dün, nöbetimizin 44.gününde burada, gözümüze soka soka ağaç kestiler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Aşağıda her gün iki defa eylem yaptığımız alanda beton döktüler. Bize rağmen, bütün kamuoyu desteğine rağmen ağaç kesen, beton döken Alamos Goldu, Doğu Biga Madenciliği ve bütün taşeronlarını kınıyoruz, lanetliyoruz. Bu yıkımı, bu katliamı durduralım. Buraya gelin. Gelecekseniz şimdi gelin. Bugün gelin. Ağaçlarınız için gelin, çocuklarınız için gelin, onurunuz için gelin, yaşamınız için gelin. Alın çadırlarınızı gelin. Şimdi gelin. Bu katliamı bu ağaç kesimini beraber engelleyelim."