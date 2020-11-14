Sözde çağdaş, özde hazımsızlar! Yobazlıkları bıktırdı

Mütedeyyin kesimin inanç değerleriyle uğraşmayı alışkanlık haline getiren sözde aydın şahıslar, ‘28 Şubat’ın özlemiyle yanıp tutuşmaya devam ediyor. Halkın önemli bir bölümüne karşı nefret suçu işleyen bu kişiler, haklarında açılan davalarda ise kanundan kaçmak için görülmedik çarklara imza atıyor. Giyimlerinden yahut benimsediği hayat tarzlarından dolayı ekranlarda ve sokaklarda uğradıkları hakaretlere karşın sabreden vatandaşlar ise yargıçların bu tür konularda daha keskin cezalar vermesini bekliyor.

Konya'da tesettürlü kadına saldırı

Diriliş Postası'nın derlediği bilgilere göre, Konya’da bir kadın, yaşlı bir adam tarafından “Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt” diyerek taktığı peçeden ve giyindiği çarşafından dolayı hakarete uğradı. Yaşlı adama tepki gösteren kadın, “Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim burayı çarşafla peçeyle aldı burayı” ifadeleriyle tepki gösterdi. Olay anına ilişkin videonun sosyal medyada paylaşılması sonrası, vatandaşlardan yaşlı adama ve kirli zihniyetine yönelik ağır eleştiriler geldi. Yaşananın 28 Şubat dönemini anımsattığını belirten sosyal medya kullanıcıları, kişinin giyim kuşamından dolayı yadırganamayacağını ve bunun nefret suçu olduğunu belirttiler.

İmam hatiplilere saldırıp çark etti

Katıldığı bir televizyon programında İmam Hatipliler hakkında söylediği çirkin sözler nedeniyle ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istenen sözde aydın Erol Mütercimler’in yargılanmasına başlandı. İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz sanık Erol Mütercimler, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Erol Mütercimler, “Televizyon programındaki sözler bana aittir. O ifadede kesinlikle kasıt yoktur. 23 yıldır kesintisiz olarak televizyondayım. Meslek hayatım ve programcılığım döneminde İmam Hatip Liseleriyle ilgili zaman zaman tartışmalar yapıldı. Ben de bu tartışmalara katıldım.Konuşmalarımda ne bu okulları, ne de öğrencileri aşağılamadım. Bu okulların gereksiz olduğunu söylemedim. Tam tersine, İmam Hatip okullarının bir Cumhuriyet projesi olduğunu hep söyledim” ifadelerini kullandı.

Enver Aysever hakim karşısına çıkacak

Sözde gazeteci Enver Aysever hakkında sosyal medya hesabından “Sadece bu sorun!” yazısıyla paylaştığı karikatür nedeniyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Furkan Okudan tarafından hazırlanan iddianamede, Aysever’in paylaştığı karikatürün “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçu kapsamında değerlendirildiği vurgulanarak, “Bahse konu bir kesimin benimsediği dini değerlerden maksat inanç sistemi, dini büyükler, ibadet ve yer şekilleri gibi o inanışı temsil eden ve inanlarca dini kıymet atfedilen her türlü şeydir. Örneğin Müslümanlar için oruç tutma, hac farizası, Kurban Bayramı’nda kurban kesmek dince kutsal sayılan değerlerdendir. Dini değer olarak inanışlarla birlikte o dine ait yapılar, ibadethaneler de bu suçun konusunu oluşturabilir.” denildi. Hazırlanan iddianame Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Enver Aysever ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.Öte yandan, söz konusu karikatürü çizdiği belirtilen Birol Çün hakkında ise İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.