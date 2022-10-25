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Siyaset Sözde belgeli yanıt vermişti... Şimdi ne yapacaksın bakalım bunları Tuncay Özkan!
Siyaset

Sözde belgeli yanıt vermişti... Şimdi ne yapacaksın bakalım bunları Tuncay Özkan!

CHP'li Tuncay Özkan'ın eşi Duygu Dikmenoğlu’nun halası Bahar Bulur'un "bankamatik işçisi" olduğu belirlendi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Tuncay Özkan, bazı sözde belgeler paylaşarak olayı "iftira" olarak nitelendirdi. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Özkan'ın oyunu bozulurken "Şimdi bu belgeleri ve yazıyı ne yapacaksın Tuncay Özkan?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 19:33:00 - 2022-10-25 19:45:36
Sözde belgeli yanıt vermişti... Şimdi ne yapacaksın bakalım bunları Tuncay Özkan!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın eşi Duygu Dikmenoğlu’nun halası Bahar Bulur'un CHP'li Buca Belediyesi’nde "bankamatik işçisi" olduğu ortaya çıktı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından bazı sözde belgeler yayınlayan Özkan, "Benim veya eşimin yakınlarından bir kişinin dahi Buca Belediyesi'yle bir iş ilişkisi yoktur. Yayınlar iftiradır" diyerek hukuki yollara başvuracağını ifade etti.

Olayın "iftira" olduğunu iddia eden ve bazı belgeler paylaşan Özkan, baltayı fena taşa vurdu.

Buca Belediyesi Spor Kulübünde sözde çalışan olarak gözüken ancak bankamatik işçisi olan Bahar Bulur'un iş akdine Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tarafından son verildi.

Sözde belgeler yayınlayarak olayın üstünü kapatmaya çalışan Tuncay Özkan'a çok sayıda tepki yağarken "Şimdi bu belgeleri ve yazıyı ne yapacaksın Tuncay Özkan?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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