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Sözde barış mektupçusu Oya Baydar'dan küstah ifadeler! ‘Suriye'yi yakıp yıkmaktan vazgeçin’

Afrin’e başlatılan operasyona karşı sözde ‘barış mektubu’ adındaki teröre destek metninin ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmesi üzerine cesaretlendiğini dile getiren Oya Baydar, Fırat’ın doğusundaki terör tehditlerinin yok edilmesi için planlanan operasyonun iptalini isteyerek akıl dışı ifadeler kullanarak, "Fırat’ın Doğusu’nda, Suriye topraklarında 30-40 kilometre içeriye girerek oraları yakıp yıkmanın sonuçları sandığınızdan daha kötü olur." dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
Sözde barış mektupçusu Oya Baydar'dan küstah ifadeler! ‘Suriye'yi yakıp yıkmaktan vazgeçin’

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK’nın ‘Made in Amerika’ imzalı kolu olan PYD’nin Fırat’ın Doğusu’nda oluşturduğu terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla planlanan askeri harekâtı engellemeye çalışanlar arasına katılan T24 yazarı Oya Baydar bugünkü yazısında, daha evvel Afrin operasyonunun ‘Kürtleri üzeceğini’ söyledikleri ve 167 imzayla meclise gönderdikleri mektubu ‘ifade özgürlüğü’ olarak değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını memnuniyetle karşıladığını yazdı. Baydar, mahkeme kararından aldığı destekle terör tehdidine karşı Fırat’ın Doğusu’nda başlatılması planlanan askeri harekâta karşı olduğunu dile getirerek, terör yanlısı tutumunu sürdürdü.

Devleti ‘yakıp yıkıcı’ olarak gösterdi!

Terör örgütünün tehditlerine karşı başlatılması amaçlanan operasyonun ‘kürtleri’ rahatsız edeceğini belirten Baydar, “Ben de yine -hem de bu defa Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararına güvenerek-,  şu Fırat’ın Doğusu’nda, Suriye topraklarında 30-40 kilometre içeriye girme, oraları tarumar etme, yakıp yıkma, insanları yerlerinden sürme, demografik yapıyı değiştirme niyetinizden vazgeçin; oralara bu çapta bir askerî harekâtın sonuçları sandığınızdan daha kötü olur, diyorum.” ifadelerini kullanarak, devleti ‘yakıp yıkıcı’, ‘tarumar edici’ olarak gösterdi. 

Barış siyaseti çağrısı yaptı!

Son zamanlarda sürekli dillendirilen ‘yeniden barış süreci’ söylemlerine ortak olan Oya Baydar, “Hiç umudum yok ama: Ey Türk Devleti, ey Cumhur İttifakı nâm iktidar koalisyonu! Titre ve (‘kendine’ değil) barış siyasetine dön. Hem içeride, hem de dışarıda.” diyerek terör yanlısı tutumunu sürdürürken, “Suriye Irak hattında olsun Türkiye’de olsun, barışın ve çözümün yolu Kürt faktöründen geçer.” ifadeleriyle de muhalefete PKK’yla masaya oturma çağrısı yaptı. 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:49
  1. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. PKK
  3. PYD
  4. Oya Baydar

YORUM YAZ

  • Tr.Tr.39 dk önce
    Merak ederim de;bu çoook entel-danteller nedense hep ecnebi misyon okullarında okurlar,kariyer yaparlar.Kimi kapitalist,kimi sosyalist kimi liboş oluyor.Kimi militarist olurken kimide beyin takımı oluyor.Türkiyede aynı silahlarlar sağcı-solcu aslında kardeşler birbini boğazlarken kimse israilin katliamlarına,fransızın soykırımına,ingilizin ve amerikanın sömürü ve işgallerine,Avrupanın ikiyüzlülüğüne,faşizmine ses çıkarmaz.Adam gider Suriyeyi,Gürcistanı,Kırım,Ukraynayı işgal eder bu yoldaşlardan ne bir nede nefes çıkar.İhanet nedense hep vatana masuma olur.
  • abdoabdo57 dk önce
    kessesini be kadın stratejiden anlaman savaşmaktan anlaman
  • Sus yobaz abd Rusya İran pkkypg yakıp yıktı sesin çıktımı? Sus yobaz abd Rusya İran pkkypg yakıp yıktı sesin çıktımı? 58 dk önce
    Rakka baş savcısının cesedi 6 ay enkazda kaldı ailesi pkk ya fidye verip aldı... Alçak gafiller.. Bir kerede ülkenizden yana olun tühhh sizin ervahınıza....

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