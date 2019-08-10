Sözde barış mektupçusu Oya Baydar'dan küstah ifadeler! ‘Suriye'yi yakıp yıkmaktan vazgeçin’

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın ‘Made in Amerika’ imzalı kolu olan PYD’nin Fırat’ın Doğusu’nda oluşturduğu terör tehdidinin bertaraf edilmesi amacıyla planlanan askeri harekâtı engellemeye çalışanlar arasına katılan T24 yazarı Oya Baydar bugünkü yazısında, daha evvel Afrin operasyonunun ‘Kürtleri üzeceğini’ söyledikleri ve 167 imzayla meclise gönderdikleri mektubu ‘ifade özgürlüğü’ olarak değerlendiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararını memnuniyetle karşıladığını yazdı. Baydar, mahkeme kararından aldığı destekle terör tehdidine karşı Fırat’ın Doğusu’nda başlatılması planlanan askeri harekâta karşı olduğunu dile getirerek, terör yanlısı tutumunu sürdürdü.

Devleti ‘yakıp yıkıcı’ olarak gösterdi!

Terör örgütünün tehditlerine karşı başlatılması amaçlanan operasyonun ‘kürtleri’ rahatsız edeceğini belirten Baydar, “Ben de yine -hem de bu defa Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararına güvenerek-, şu Fırat’ın Doğusu’nda, Suriye topraklarında 30-40 kilometre içeriye girme, oraları tarumar etme, yakıp yıkma, insanları yerlerinden sürme, demografik yapıyı değiştirme niyetinizden vazgeçin; oralara bu çapta bir askerî harekâtın sonuçları sandığınızdan daha kötü olur, diyorum.” ifadelerini kullanarak, devleti ‘yakıp yıkıcı’, ‘tarumar edici’ olarak gösterdi.

Barış siyaseti çağrısı yaptı!

Son zamanlarda sürekli dillendirilen ‘yeniden barış süreci’ söylemlerine ortak olan Oya Baydar, “Hiç umudum yok ama: Ey Türk Devleti, ey Cumhur İttifakı nâm iktidar koalisyonu! Titre ve (‘kendine’ değil) barış siyasetine dön. Hem içeride, hem de dışarıda.” diyerek terör yanlısı tutumunu sürdürürken, “Suriye Irak hattında olsun Türkiye’de olsun, barışın ve çözümün yolu Kürt faktöründen geçer.” ifadeleriyle de muhalefete PKK’yla masaya oturma çağrısı yaptı.