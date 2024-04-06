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Siyaset Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba
Siyaset

Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba

Yeniakit Publisher
2024-04-06 10:58:00 - 2024-04-06 11:02:20
Sözde baba oğul gibiydiler... Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu itirafı tam bomba

31 Mart Yerel Seçimleri'nden sonra Mansur Yavaş'ı ve Özgür Özel'i arayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile herhangi bir görüşme yapmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun da kendisini aramadığını belirtti.

Türkiye 31 Mart seçimlerini geride bıraktı. Belediyeleri kazanan isimler mazbatalarını alırken, CHP sandıktan birinci parti çıktı.

Kurultayda Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in başını çektiği değişimcilere kaybederek CHP Genel Başkanlığı'nı bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir seçim değerlendirmesi geldi.

KRT'den Zübeyde Sarı’ya konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben siyaseti bıraksam da siyaset beni bırakmaz" cümlesiyle siyasete geri dönüşünün sinyalini verdi.

CHP kurultayında aday olup olmayacağı sorusuna net cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, "Yakın zamanda bir kurultay olacağını sanmıyorum. biliyorsunuz tüzük kurultayı olacak, daha bir şey görmedik. tüzüğü görmek gerekiyor. İşte o zaman gerçekten bir değişim oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na daha sonra Ekrem İmamoğlu'yla ilgili konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim zaferinin ardından Mansur Yavaş'ı ve Özgür Özel'i arayan Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu aramaması dikkat çekti.

Seçim sürecinde de herhangi bir görüşme gerçekleştirmedikleri bilinin iki isimle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan bir çıkış daha geldi.

Öte yandan bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin seçimlerden çıkacak sonuca göre harekete geçeceği biliniyordu.

Seçimlerin kaybedilmesi durumunda partiyi kurultaya götürerek genel başkanlığı yeniden devralma niyetinde olan Kılıçdaroğlu cephesi, sandıktan çıkan sonucun ardından yöntem değiştirdi.

2028'deki Cumhurbaşkanlığı yarışında hem Mansur Yavaş'ın hem de Ekrem İmamoğlu'nun istekliği olduğu bilinirken, Kılıçdaroğlu cephesi yeni hamle olarak İmamoğlu'na karşı Yavaş'ı destekleyecek.

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