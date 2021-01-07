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Gündem Sözcüsü Kalın'dan darbe yorumu: Endişeliyiz
Gündem

Sözcüsü Kalın'dan darbe yorumu: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 01:45:00 -
Sözcüsü Kalın'dan darbe yorumu: Endişeliyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz." ifadesine yer veren Kalın, aynı mesajın İngilizcesini de paylaştı.

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