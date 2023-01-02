  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Sözcü'nün yazarı orta yerinden çatladı! Soyadını gizleyen Murat’a bak sen hele
Medya

Sözcü'nün yazarı orta yerinden çatladı! Soyadını gizleyen Murat’a bak sen hele

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, bu defa da AK Parti'nin dünyanın bile gıptayla takip ettiği mega projelerini hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:58:00 -
Sözcü'nün yazarı orta yerinden çatladı! Soyadını gizleyen Murat’a bak sen hele

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, bu defa da AK Parti'nin dünyanın bile gıptayla takip ettiği mega projelerini hedef aldı. Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki hazımsızlığını ortaya koyan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) AKP iktidarı sanki yeni bir buluşmuş gibi dünyanın tercih etmediği yap-işlet- devret yöntemini Türkiye'ye dayattı. Adını “Mega Projeler” koydu… Yandaşlarını böyle doyurdu!

Bu modelle dünyada yapılan bütün işlerin yarısı Türkiye'de yapılıyor. Neden acaba dünya bu mucize formüle sıcak bakmıyor? (...)"

 

 

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Deli İbo

Kurttan kurt doğar, ittenit doğar. Yalnız birde yurdumuzu işgal eden, ancak denize döktüğümüz Yunan, denize dökülemeyen birde Rahmi Turan.

ne sen ne o kolpacı eski ... baban bu projeleri yapanların kılı olamazsınız kılı!!!!!

.............
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23