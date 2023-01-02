Sözcü'nün yazarı orta yerinden çatladı! Soyadını gizleyen Murat’a bak sen hele

Kamuoyunda 'yalan ve asparagas haberlerin kralı' olarak tanınan Rahmi Turan’ın soyadını gizleyen oğlu Murat Muratoğlu, bu defa da AK Parti'nin dünyanın bile gıptayla takip ettiği mega projelerini hedef aldı. Muratoğlu, Sözcü gazetesindeki hazımsızlığını ortaya koyan yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) AKP iktidarı sanki yeni bir buluşmuş gibi dünyanın tercih etmediği yap-işlet- devret yöntemini Türkiye'ye dayattı. Adını “Mega Projeler” koydu… Yandaşlarını böyle doyurdu!

Bu modelle dünyada yapılan bütün işlerin yarısı Türkiye'de yapılıyor. Neden acaba dünya bu mucize formüle sıcak bakmıyor? (...)"