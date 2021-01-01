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Medya Sözcü'nün skandal Ayasofya haberi sonrası harekete geçildi! Basın İlan Kurumu'ndan son dakika açıklaması
Medya

Sözcü'nün skandal Ayasofya haberi sonrası harekete geçildi! Basın İlan Kurumu'ndan son dakika açıklaması

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin skandal Ayasofya haberi ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:24:00 - 2021-01-01 17:29:31
Sözcü'nün skandal Ayasofya haberi sonrası harekete geçildi! Basın İlan Kurumu'ndan son dakika açıklaması

Basın İlan Kurumu, Sözcü gazetesinin skandal Ayasofya haberi ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Basın İlan Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sözcü gazetesinin 1 Ocak 2021 tarihli '2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı' manşetli haberinde, Ayasofya'nın cami hüviyetine geri döndürülmesi felaket olarak yorumlanmıştır. Bu haber toplumun farklı kesimlerinde ciddi tepkiye yol açmış, maşeri vicdanı yaralamıştır.

Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının ilgili hükümlerine göre gazetenin bu haberi resen ele alınıp, gerekli işlemler yapılacaktır."

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