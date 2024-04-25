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Gündem Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular
Gündem

Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

Yeniakit Publisher
2024-04-25 12:46:00 - 2024-04-25 12:52:26
Sözcü’nün İsrail aşkı depreşti! Hamas’ı PKK ile bir tuttular

İslam’a ve Müslümanlara yönelik nefretiyle bilinen Sözcü gazetesi çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Sözcü’de kalem oynatan ve “asparagas” haberleriyle bilinen “Bulvar gazetecisi” Rahmi Turan ile Alman istihbaratının gözde isimlerinden olduğu öne sürülen Ege Cansen, kaleme aldıkları nefret yazılarıyla Siyonist İsrail’in “sözcü”lüğüne soyundu.

HABER MERKEZİ

Yalan haberin Türkiye mümessili Rahmi Turan dün yayımlanan yazısında; topraklarını katil İsrail’e karşı koruyan Hamas mücahitlerini hedef alırken, isabetsiz tahminleriyle sosyal medyada sürekli alay konusu olan sözde Ekonomist Ege Cansen ise bugünkü yazısında ‘İsrail bir realitedir’ diyerek Siyonist savunuculuğuna soyundu.

FATURAYI HAMAS’A KESTİ

Geçmişte çıplak kadınların fotoğraflarına bakıp hikaye kurgulayan Rahmi Turan, skandal yazısının başında kendisini “Siyonist” addeden Biden’ı ve Amerika’yı suçlayarak göz boyadoıktan sonra, 7 Ekim’de Gazze’de başlayan saldırıların suçlusu olarak 75 yıldır sistematik şekilde süren işgale direnen Hamas’ı gösterdi.  Turan rezil yazısında, “Altı ayı aşkın süredir devam eden vahşetin bir de öbür yanı var. İsrail’e saldırıp, durup dururken savaş sebebi yaratarak (şimdilik) 34 binden fazla Gazze’linin ölümüne sebep olan HAMAS yönetimi hangi akla hizmet edip sivil insanları öldürmüş, bir kısmını da esir almıştır, belli değil! Hemen hemen bütün dünya ülkeleri HAMAS’ı ‘Terör örgütü’ olarak kabul ediyor. Fakat... Bizim Cumhurbaşkanımız Erdoğan: diyor. Ben, HAMAS’ın, bizim Kurtuluş Savaşı yıllarındaki yiğit direniş örgütümüz olan Kuvayı Milliye’ye benzetilmesinin yanlış olduğunu, iki gün önceki yazımda belirtmiş, nedenlerini anlatmıştım…” şeklinde skandal ifadeler kullandı.

PKK VE HAMAS’I BİR TUTTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’ı “Kuvayı Milliye”ye benzetmesini içine sindiremeyen Turan, terör örgütü PKK ve Hamas’ı bir tutan Aytun Çıray’ın birkaç gün önce yazdığı yazısından alıntı yaparak, yurdunu Siyonist işgale karşı koruyan mücahitleri 40 yılda binlerce masum sivili ve askerimizi şehit eden bölücü terör örgütü PKK ile eş değer tuttu. Sürekli parti değiştirmesiyle “fırıldak Kubi”yi sollayan Aytun Çıray ise “Türkiye, AKP gelinceye kadar Filistin-İsrail ilişkileri düzleminde sağlam ve hakkaniyete dayalı, taraflar arasında husumeti kaşımaktan çok yatıştırmaya yönelik bir politika uyguluyordu, ağırlığımız vardı. Bugün durumlar değişti, ağırlığımızı kaybettik. Şu anda HAMAS’ı, İran dışında (tüm Arap ülkeleri dahil) hiçbir Müslüman devlet desteklemiyor. Erdoğan’ın HAMAS’ı sadece İran’ın eline bırakmamasını, İsrail’in gösterdiği vahşete karşı 54 kalem ihracat malzemesinde yaptırım uygulamasını destekliyorum ama... HAMAS’ı Kuvayı Milliye’ye benzetmesinin sonuçları vardır ve o sonuçlar, onu değil hepimizi etkiler. Bir gün birileri de çıkar ‘PKK’yi özgürlük savaşçısı’ diye tanımlar” demişti.


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İSRAİL’İN YAPTIKLARINA KÖR

Öte yandan isabetsiz ekonomik tahminleriyle sosyal medyada sürekli alay konusu olan ve Alman istihbarat birimlerine yakın olduğu öne sürülen Ege Cansen ise bugünkü yazısında büyük bir rezalete imza attı. ‘İsrail bir realitedir’ diyerek Siyonist savunuculuğuna  soyunan Sözcü kalemşörü Cansen,

“Hiçbir güç İsrail’i bulunduğu topraklarından söküp atamaz. Hatta 1967 sınırları öncesine bile geri döndüremez. Filistinli Araplar, İsrailli Yahudiler ile yan yana ve hatta iç içe yaşamaya mahkumdur. Kader ağlarını böyle örmüştür. HAMAS’ın İran dahil tüm Ortadoğu’yu içine alacak “büyük savaşın” fitilini ateşleyerek İsrailli Yahudileri denize dökmek amacıyla 7 Ekim 2023’te giriştiği gayri insani askeri harekât, Gazze halkı için felaketle sonuçlanmıştır. Ama HAMAS yöneticileri, İsrail’i dünya kamuoyunda suçlu ilan ettirerek zafer elde ettikleri iddiasındadır” diyerek Hamas’ın özgürlük savaşını gayri insani olarak yorumladı.

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Yorumlar

Milli bekâ

Milletin sinir uçlarıyla oynayan varsa kapatın gitsin kardeşim bune bolluk yahu.

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