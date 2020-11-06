Sözcü'nün ilkesizliği! İthalata bağımlıyız dedi Edirne'ye yapılan turist akınını yazdı

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Hükümete yönelik algı haberleri konusunda rekorunu kimseye kaptırmayan Sözcü Gazetesi yaptığı haberlerle tutarsızlığına tüm hızıyla devam ediyor. Üretimin biterek, artan ithalat ile dışa bağımlı olduğumuzun algısını yapan Sözcü, şimdi de AB ülkesi Bulgaristan’dan Edirne’ye alışveriş için gelen turist akınını yazdı.

Yalanın 'Sözcü'sü kendi kendini çürüttü

Hükümet düşmanlığını Türkiye düşmanlığına dönüştüren yalanın Sözcü’sü, kirli algı operasyonlarına devam ediyor. Sözcü, AB üyesi ülkeleri örnek gösterip Türkiye’de üretimin durduğu, tarımın bittiği ve dışa bağımlılığın arttığı safsatası yaparak halkı yanlış yönlendiriyor. Türkiye’nin kendi kendine yetmediğini söyleyen Sözcü, bu sefer kendi haberini kendi çürüttü.

AB üyesi Bulgaristan’dan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için, Türkiye’ye akın akın geldiğini yazan Sözcü, koronavirüs salgınına rağmen Edirne’de iğne atacak yer olmadığını yazdı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye akın akın geliyorlar

Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için Türkiye'ye gelen turist sayısında her geçen gün artış olduğunu yazan Sözcü, geçmiş dönemde yaptığı haberlerle ilkesizliğini göstermiş oldu.

Daha önce de birçok kez yaptığı asparagas haberlerle hükümete yönelik algı operasyonları gerçekleştiren Sözcü'nün daha hangi ilkesiz haberlere imza atacağı ise şimdilik gizemini koruyor(!)

Sözcü'nün üretim yok safsatası yaptığı haberleri:

Sözcü'nün kendini çürüttüğü haberi: