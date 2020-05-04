Sözcü'nün iftirasının perde arkası gün yüzüne çıktı

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi iftiralarına devam ediyor. Sözcü'nün Atatürk Havalimanı için "14 milyar lira uçtu" başlıklı haberinin yalan olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacı-Yazar İdris Kardaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, Sözcü'ye tek tek cevap verdi. Kardaş, 'Biraz izan, biraz vicdan be.' ifadelerini kullandı.

İşte Sözcü'nün iftirasını gün yüzüne çıkaran o tweetler:

Muhalefet saldırdı

İdris Kardaş, muhalefetin 'havalimanı yanındaki oteli hastaneye dönüştürmekten' bahsettiğini söyleyerek bunun imkansız olduğunu açıkladı. Kardaş daha sonra, 'Adana'daki gibi sözde hastane önerdiler' ifadesini kullandı. Muhalefetin konudan ne kadar uzak olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

'Öncelikle pandemi hastanesi yapılacağı duyulunca Atatürk Havalimanı önerisini getiren muhalefet cenahı, hükümetin hastaneyi terminal binasında yada fuar alanında yapmayacağını duyunca saldırmaya başladılar.

Hatta havalimanı yanındaki oteli hastaneye dönüştürmekten bahsedenler oldu.'

Kaynak: star.com.tr