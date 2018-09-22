Sözcü'nün bir yalanı daha deşifre oldu!

İBB konuya ilişkin iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İBB'den yapılan açıklama şöyle;

Haberde bahsi geçen, Kaynarca- Sabiha Gökçen metrosu ulaştırma bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Hattın uzunluğu 7,5 km’dir. Hat 4 istasyondan oluşmaktadır. İnşaasına 2015 yılında ulaştırma bakanlığı tarafından başlanmıştır.

Hattın inşaası halen devam etmektedir. 2019 yılı sonunda açılması planlanmaktadır.

Habere konu olan Sabiha Gökçen havalimanı metrosu ile bağlantılı 3 metro hattının etüd ve proje çalışmaları İBB tarafından yapılmıştır.

Bu hatların inşaatlarına henüz başlanmamıştır. Söz konusu hatlar, bakanlık tarafından yapılan sabiha gökçen hattının devamı niteliğindedir.

Bundan dolayı, etüd ve proje çalışmaları İBB tarafından tamamlanan bu hatlar, ulaştırma bakanlığına devredilmiştir.

İnşaasına başlanmış bir hattın devri söz konusu değildir. Etüd ve proje çalışmaları İBB tarafından tamamlanarak bakanlığa devredilen söz konusu hatlar:

İncirli-Sögutlücesme metro hattı etüd çalışmalarına İBB tarafından başlandıktan sonra ulaştırma bakanlığı 3 katlı büyük İstanbul tüneli projesini açıklamış ve bu hattın tünelin içinden geçmesi yönünde projelendirilmesine karar verilmiştir.

Bundan dolayı, bu hattın inşaat çalışmalarını bakanlık üstlenmiştir.

Altunizade-Sabiha Gökçen metro hattı -İncirli Söğütlüçeşme metrosunun devamı niteliğinde projelendirilmiştir.

İnşaatının bakanlık tarafından yapılması için bakanlık ile ibb arasında bir protokol yapılmıştır.

Sabiha Gökçen- Kurtköy metrosu inşaatı bakanlık tarafından yapılan kaynarca-sabiha gökçen metro hattının devamı niteliğinde olan, Sabiha Gökçen Havalimanı - Kurtköy metro hattının da bakanlık tarafından yapılması talep edilmiştir. Dolayısıyla; inşaası devam eden herhangi bir hattın ulaştırma bakanlığına devredilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Haberin başlığı tamamen asılsızdır.