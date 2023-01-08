Sözcülüğünü yine Cumhuriyet yaptı! İbneler kaos çıkaracakmış! Hadi oradan

AK Partinin türban serbestisini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yapan ibnelerin ve lezbiyenlerin avukatı. Tehdit dilini kullanarak bu yasa teklifinin ülkede kaosa neden olacağını açıklamış.

Konuyla ilgili Baran internet sitesi de bir haber yapmış,

Haberde şöyle deniliyor,

“Laikler tarafından hazımsızlıkla karşılanan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar sürerken sapkınlıkta birleşen laikler aba altından sopa göstermeye devam ediyor.

İbneler ve müdafileri rahatsız

Sapkın LGBT'ye verdiği destekle bilinen Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) Avukat Hülya Gülbahar, Anayasa değişikliğine dair Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte “Anayasa değişikliği teklifi gerek laiklik ve demokrasi gerekse yurttaşlık hakları açısından ülkede tam bir kaos yaratacak bir değişiklik." ifadelerini kullandı.

Laikler son dönemlerde bünyelerindeki sapkınlığın bir tezahürü olarak ibnelikden bilmem hangi pisliğe kadar müdafaa eden LGBT altında birleşiyor.

Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli.

Beklediğiniz kaos sizi yutar.

Ama siz yine de davranın...”