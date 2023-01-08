  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sözcülüğünü yine Cumhuriyet yaptı! İbneler kaos çıkaracakmış! Hadi oradan
Gündem

Sözcülüğünü yine Cumhuriyet yaptı! İbneler kaos çıkaracakmış! Hadi oradan

Bu günkü Cumhuriyet gazetesinde EŞİK (Eşitlik için Kadın Platformu) avukatı ile yapılmış bir röportaj var. İbnelerin ve lezbiyenlerin avukatı Hülya Gülbahar, “Teklif, laiklik, demokrasi, yurttaşlık hakları açısından kaos yaratacaktır” uyarısında bulundu.” diye verilmiş.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 13:36:00 - 2023-01-08 13:40:22
Sözcülüğünü yine Cumhuriyet yaptı! İbneler kaos çıkaracakmış! Hadi oradan

AK Partinin türban serbestisini de içeren anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yapan ibnelerin ve lezbiyenlerin avukatı. Tehdit dilini kullanarak bu yasa teklifinin ülkede kaosa neden olacağını açıklamış.

Konuyla ilgili Baran internet sitesi de bir haber yapmış,

Haberde şöyle deniliyor,

“Laikler tarafından hazımsızlıkla karşılanan Anayasa değişikliğine dair tartışmalar sürerken sapkınlıkta birleşen laikler aba altından sopa göstermeye devam ediyor.

İbneler ve müdafileri rahatsız

Sapkın LGBT'ye verdiği destekle bilinen Eşitlik İçin Kadın Platformu’ndan (EŞİK) Avukat Hülya Gülbahar, Anayasa değişikliğine dair Cumhuriyet Gazetesine verdiği demeçte “Anayasa değişikliği teklifi gerek laiklik ve demokrasi gerekse yurttaşlık hakları açısından ülkede tam bir kaos yaratacak bir değişiklik." ifadelerini kullandı.

Laikler son dönemlerde bünyelerindeki sapkınlığın bir tezahürü olarak ibnelikden bilmem hangi pisliğe kadar müdafaa eden LGBT altında birleşiyor.

Bir ihtar: Olası bir kaostan kimin zararlı çıkacağı besbelli.

Beklediğiniz kaos sizi yutar.

Ama siz yine de davranın...”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hüseyin Abul

Cesaretiniz varsa hodri meydan.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23