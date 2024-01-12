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Medya Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur
Medya

Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Yeniakit Publisher
2024-01-12 23:38:00 - 2024-01-12 23:45:36
Sözcü’den okuyucularına kazık! Sansür öyle değil böyle olur

Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Partililerin terör sözcüsü gibi konuşmalarının üzerine, kemalist CHP'li yöneticiler, terör sevici Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde kırmızı halılarla karşıladı. Sözcü gazetesi oy için terör sevicilerle yapılan görüşmeyi ne birinci sayfasına taşıdı ne de görüşmeye dair bir satır yer ayırdı.

Türkiye önceki hafta 12 şehidine ağlarken, ülke yöneticilerini, "Trabzon'da Edirne'de de kan akmaması için Öcalan'ı serbest bırakın" diye tehdit eden DEM Partililer, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin terör sözcüsü gibi davranan Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, yerel seçimlerde iş birliği konusunu ele alındı. Kulislerde konuşulanlara göre, DEM Parti'nin İmamoğlu'na destek karşılığında iki ilçeyi isteyeceğini ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Partili yöneticilerini Genel Merkez binası girişinde kırmızı halıyla karşılaması dikkatlerden kaçmadı.

Buyurun size sansür!

Tepki çeken görüşme Sözcü gazetesinde bir satır bile yer ayrılmadı. Sözcü'nün birinci sayfası adeta "Gazetecilikte sansür nasıl yapılır?" sorusuna cevap verdi.
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