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Medya Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif
Medya

Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif

Yeniakit Publisher
2023-11-03 12:19:00 - 2023-11-03 12:28:41
Sözcü’den Mustafa Kemal’in sözüne tahrif

Kemalist propaganda yapıp yıllardır Atatürkçüler üzerinden yayın yapan Sözcü, Mustafa Kemal’in sözünü tahrif etti.

Sözcü yıllardır kemalizm propagandası yaptı, Mustafa Kemal’in arkasına sığındı ve başta siyasetçiler olmak üzere mütedeyyin kesime nefret kustu.

Yine Mustafa Kemal üzerinden tarikat ehli Müslümanlara saldıran Sözcü, bu kez ilginç bir konuyla gündem oldu; Sözcü Mustafa Kemal’in sözünü tahrif etti.

Gazete, Mustafa Kemal’in Kastamonu Nutku’nda klasikleşen, “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler müritler, meczuplar memleketi olamaz” sözünü bugün manşete taşıdı ancak bir kelimeyi kasten bozdu.

Söz konusu cümledeki “meczuplar” ifadesini Sözcü, “mensuplar” olarak değiştirdi.
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Yıllardır tartışma konusu olan söz konusu cümlede Sözcü’nün niçin böyle bir tahrife gittiği merak konusu oldu.

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