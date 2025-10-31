  • İSTANBUL
Sözcü'den Cadılara Övgü Diyanet'e sövgü: Yazıklar olsun size!

Sözcü'den Cadılara Övgü Diyanet'e sövgü: Yazıklar olsun size!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Ekim 2025 tarihli Cuma hutbesinde, dijital mecralarda aileyi hedef alan yoz içeriklere dikkat çekti. Hutbede, “Bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programları aile yapımızı yıkıcı etkilere maruz bırakmaktadır. Ancak bu sorunların çözümü Kur’an’ın rahmet yüklü mesajları ve Peygamberimizin örnek ahlakına dönüştedir” denilerek, topluma değerli bir uyarı yapıldı. Ancak Sözcü gazetesi bakın bu sözler üzerine neler yazdı?

Yücel KAYA

Sözcü Gazetesi, Allah’ın bu anlamlı mesajını çarpıtarak “Gelen gideni aratıyor dedirten hutbe” manşetiyle Diyanet’e saldırdı. Hutbede ne aileye, ne topluma zarar verecek tek bir ifade bulunmazken, gazetenin hedefinde yine dini değerler vardı.

 

İşin ibretlik tarafı ise aynı gazetenin, bir sütun yukarısında İran’daki Cadılar Bayramı kutlamalarını övmesi oldu.

Sözcü, “İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı” başlığıyla yayımladığı haberde; “Renkli görüntülere sahne oluyor”, “Gençler küresel kültüre ilgi duyuyor”, “Gece hayatına canlılık katacak” ifadelerini kullandı.

 

Yani Diyanet’in aileyi koruyan hutbesine kin kusan gazete, ‘şeytan kültürünü’ süsleyip pazarladı!

 

Karanlık maskelerin, bal kabaklarının, iskelet figürlerinin övüldüğü haberle, İslam dünyasının en kadim şehirlerinden biri olan Tahran’da bile Batı’nın kültürel işgaline methiye dizen Sözcü, ne yazık ki yine “aydın” kisvesi altında manevi değerlerin söndürülmesi için çalışan bir propaganda bülteni gibi davrandı.

 

Bir yanda Kur’an’a, sünnete ve aileye çağıran Diyanet,

Diğer yanda cadı maskelerine, örümcek ağlarına övgüler düzen Sözcü!

Söylenecek tek bir şey var;

Yazıklar Olsun!

KAFIRLERIN DINI KAFIRLERE, MUSLUMANLARIN DINI MUSLUMANLARA... fasist laiklik ve islam dusmani bunlar

Tayfur KOÇOĞLU

DAHA NE ZAMAN ANLAYACAĞIZ YAHU,BU GAZETE PAÇAVRALARI,CHP,YAN SANAYİLERİNİN TÜRKE VE İSLAMA DÜŞMAN OLDUKLARINI.HER FIRSATI İSLAMA VE TÜRKE KÜFÜR ETMEK KARALAMAK İÇİN FIRSAT KOLLADIKLARINI.BUNLAR TÜRK DEĞİL TÜRK DÜŞMANI,BUNLAR MÜSLÜMAN DEĞİL İSLAMA DÜŞMAN DAHA NE ZAMAN ANLAYACAĞIZ
