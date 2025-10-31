Sözcü’den Cadılara Övgü Diyanet’e sövgü: Yazıklar olsun size!

Yücel KAYA

Sözcü Gazetesi, Allah’ın bu anlamlı mesajını çarpıtarak “Gelen gideni aratıyor dedirten hutbe” manşetiyle Diyanet’e saldırdı. Hutbede ne aileye, ne topluma zarar verecek tek bir ifade bulunmazken, gazetenin hedefinde yine dini değerler vardı.

İşin ibretlik tarafı ise aynı gazetenin, bir sütun yukarısında İran’daki Cadılar Bayramı kutlamalarını övmesi oldu.

Sözcü, “İran'da Cadılar Bayramı hazırlıkları başladı” başlığıyla yayımladığı haberde; “Renkli görüntülere sahne oluyor”, “Gençler küresel kültüre ilgi duyuyor”, “Gece hayatına canlılık katacak” ifadelerini kullandı.

Yani Diyanet’in aileyi koruyan hutbesine kin kusan gazete, ‘şeytan kültürünü’ süsleyip pazarladı!

Karanlık maskelerin, bal kabaklarının, iskelet figürlerinin övüldüğü haberle, İslam dünyasının en kadim şehirlerinden biri olan Tahran’da bile Batı’nın kültürel işgaline methiye dizen Sözcü, ne yazık ki yine “aydın” kisvesi altında manevi değerlerin söndürülmesi için çalışan bir propaganda bülteni gibi davrandı.

Bir yanda Kur’an’a, sünnete ve aileye çağıran Diyanet,

Diğer yanda cadı maskelerine, örümcek ağlarına övgüler düzen Sözcü!

Söylenecek tek bir şey var;

Yazıklar Olsun!