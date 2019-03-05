Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi

Sinan Meydan imzalı yazıda Adnan Menderes'in idamı meşrulaştırılarak, Başkan Erdoğan da yine idam ile tehdit edildi.

Sahibi Burak Akbay'ın FETÖ'den aranan ve yurtdışına kaçtığı bilinen Sözcü Gazetesi, 17-25 Aralık döneminden bu yana FETÖ'nün değirmenine su taşıyan yayınlarını yetmezmiş gibi, bu kez de 1960 darbesini meşrulaştırarak üstü kapalı bir şekilde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "idam" ile tehdit etti.

1957'de yapılan seçimlerle ilgili darbeci zihniyetin dillendirdiği tüm yalanları gerçekmişçesine sayfalarına taşıyan Sözcü, Adnan Menderis'in idam edilmesini meşrulaştırarak aynı yalanlarla Erdoğan'ı da üstü kapalı tehdit etti. Sinan Meydan imzalı "Nifak Cephesi'nden Zillet İttifakı'na Kafa Aynı Kafa" başlıklı tam sayfa yazıda, 1960 darbesi sonrası idam edilen ve demokrasi şehidi olan Adnan Menderes, "gayrimeşru darbeci" gibi gösterilirken, tek parti döneminin tüm antidemokrat uygulamalarına imza atan İsmet İnönü "demokrasi kahramanı" gösterildi. Sözcü yazarı Sinan Meydan, daha da ileri giderek, Menderes'in "demokrasi kahramanı" olmadığını savundu.

Darbeci zihniyetin baş aktörü olan İsmet İnönü'yü aklayarak seçimle başa gelmiş Adnan Menderes'i demokrasiyi yok etmekle suçlayan Sözcü yazarı Meydan, Menderes'in "baskı rejimi" kurduğunu yalanını kaleme aldı. Darbe sonrası asılan Menderes'in "darbenin baş mimarı" olduğunu da yazan Meydan, Erdoğan'ı da Menderes'e benzeterek "idam" imasında bulundu.

Sözcü'nün idam tehdidi yaptığı gün PKK'dan Cumhur İttifakı'na karşı destek çağrısı

Sözcü Gazetesi tarafından Başkan Erdoğan'a tam sayfa idam tehdidinin savrulduğu gün PKK terör örgütü elebaşısı Karayılan">Murat Karayılan da Cumhur İttifakı'na karşı destek çağrısında bulundu. Terörist elebaşı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kürdistan'da teröristlerin yerel seçimler öncesi gerekeni yapacağı belirtilirken, Cumhur İttifakı'na karşı kurulan CHP-İP-HDP-SP ittifakına da herkesin sadık olması istendi.

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