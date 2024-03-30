  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altunsoy'dan Yeniden Refah Partililere 31 Mart çağrısı: Abdülhamid Han'a kurulan oyunun aynısına kanmayın

Akaryakıta zam sinyali! Akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG ve brent petrolde flaş değişiklik

Seçim yayın yasakları başladı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yerel seçim açıklaması: Yanılacaklar

ABD Başkanı Başkan Erdoğan'ı Beyaz Saray’da ağırlayacak: Cumhurbaşkanımız o tarihte ABD'ye gidiyor, ilan edildi

Müslümanlara şirin görünmeye çalışan ABD yine fena yakalandı

İyi bakın Yeniden Refahlılar! Optimar'dan son İstanbul anketi!

Batırdın Ekrem! İşte karnesi

Böyle ahlaksız siyasete yazıklar olsun! Babasını devirdi şimdi oğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor

Oy kullanırken aklınızda bulunsun! 'Mansur Yavaş PKK hamisiyle kol kola'
Gündem Sözcü’deki İslam karşıtlığı pes dedirtti
Gündem

Sözcü’deki İslam karşıtlığı pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-03-30 10:19:00 -
Sözcü’deki İslam karşıtlığı pes dedirtti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortak çalışması olan Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İslam karşıtlarını rahatsız etti. Sözcü gazetesi haberi (ÇEDES) yine tartışma yaracak bir uygulama ile gündeme geldi diyerek “Çocukların eline bez verip cami temizlettiler” başlığı ile verdi.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler giderek yaygınlaşıyor.

Proje kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, okullarda öğrencilere "değerler eğitimi" veriyor, seminerler gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinde, ÇEDES kapsamında öğrenciler hem okullarda hem de okul dışı etkinliklerde din görevlileriyle bir araya geliyor; camilere, il/ilçe müftülüklerine ya da çeşitli derneklere ziyaretler düzenleniyor.

 Din karşıtlığı

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi ne yazık ki ülkemizde din karşıtları tarafından eleştiri konusu olurken Sözcü gazetesi de din karşıtlarının sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Çocukların eline bez verip cami temizlettiler” başlığı atarak yapılan bu işi karalamaya çalışan sözcü gazetesine göre çocuklar Gazze ve oruç temalı sohbete katıldılar. Ardından çocukların eline temizlik bezleri verildi. Çocuklar, cam silip  toz aldılar. Temizliğin ardından çocuklar camiyi Kadir Gecesi teması ile süslediler.

Sözcü'ye göre çocuklar daha da ileri giderek temizlik öncesinde namaz bile kılmışlar!

CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı
CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı

Gündem

CHP amigosu İsmail Küçükkaya bile çileden çıktı! Sözcü gazetesi, seçimlerle ilgili bakın ne yazdı

Sözcü gazetesi 'millet aç' haberlerini bıraktı! Şimdi 'Ayvalık'a turistler akın akın geliyor' diyorlar
Sözcü gazetesi 'millet aç' haberlerini bıraktı! Şimdi 'Ayvalık'a turistler akın akın geliyor' diyorlar

Gündem

Sözcü gazetesi 'millet aç' haberlerini bıraktı! Şimdi 'Ayvalık'a turistler akın akın geliyor' diyorlar

15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi
15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi

Gündem

15 Temmuz‘un yıldönümünde Sözcü gazetesi safını böyle gösterdi

CHP seçmeni de artık yalanlara kanmıyor Sözcü gazetesi satışları düşünce bakın ne yaptı?
CHP seçmeni de artık yalanlara kanmıyor Sözcü gazetesi satışları düşünce bakın ne yaptı?

Gündem

CHP seçmeni de artık yalanlara kanmıyor Sözcü gazetesi satışları düşünce bakın ne yaptı?

Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış
Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış

Gündem

Yok böyle sahtekarlık! Sözcü gazetesi 5 lira üzerindeki Atatürk rölyefi ile oynayıp dezenformasyon yapmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

iblis in nesli görevini yapıyor Allah CC yüce dinimize vatanımıza zarar veren münafık siyonist kâfirleri vatan hainlerini bozguna uğratsin nesillerini kurutsun amin amin amin

resat

okulu öğretmenle beraber öğrenciler temizleyince alkışlıyorsunuzda ,inancımızda , kültürümüzde ilk dini bilgilerimizi öğrendiğimiz mahallemizdeki camiyi temizleyince neden raharsız oldunuz ,camisiz ,inançsız bir nesil yetiştirme projesinin elemanları, şimdi görevlerinize lbgt ye hizmette eklendiya ,bu sadece camisiz olmaktanda bir öteye taşınıp camisiz ,cinsiyetsiz ,milliyetsiz ,vatansız (bu maddeleride demlenince vazife bildiniz ) bir topluluğa dönüştürme çabalarınızı biliyoruz ,
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23