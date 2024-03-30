Sözcü’deki İslam karşıtlığı pes dedirtti

Millî Eğitim Bakanlığı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda yürütülen etkinlikler giderek yaygınlaşıyor.

Proje kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu hocaları, okullarda öğrencilere "değerler eğitimi" veriyor, seminerler gerçekleştiriyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinde, ÇEDES kapsamında öğrenciler hem okullarda hem de okul dışı etkinliklerde din görevlileriyle bir araya geliyor; camilere, il/ilçe müftülüklerine ya da çeşitli derneklere ziyaretler düzenleniyor.

Din karşıtlığı

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi ne yazık ki ülkemizde din karşıtları tarafından eleştiri konusu olurken Sözcü gazetesi de din karşıtlarının sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.



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“Çocukların eline bez verip cami temizlettiler” başlığı atarak yapılan bu işi karalamaya çalışan sözcü gazetesine göre çocuklar Gazze ve oruç temalı sohbete katıldılar. Ardından çocukların eline temizlik bezleri verildi. Çocuklar, cam silip toz aldılar. Temizliğin ardından çocuklar camiyi Kadir Gecesi teması ile süslediler.

Sözcü'ye göre çocuklar daha da ileri giderek temizlik öncesinde namaz bile kılmışlar!