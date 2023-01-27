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Medya Sözcü’de sıradan bir gün! Vitrinde "hıyar" dediler arkada rekor verdiler
Medya

Sözcü’de sıradan bir gün! Vitrinde "hıyar" dediler arkada rekor verdiler

Sözcü gazetesi, birinci sayfasında "hıyarın enflasyondan haberi var mı?" deyip kriz çığırtkanlığı yaparken, iç sayfalarında ise "lüks araba satışı Türkiye'de rekor kırdı" ifadelerinin yer aldığı haberi verdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 20:41:00 -
Sözcü’de sıradan bir gün! Vitrinde "hıyar" dediler arkada rekor verdiler

Sözcü gazetesi birinci sayfasından yayınladığı, "Enflasyon düşmüş, hıyarın ve domatesin bundan haberi var mı?" başlıklı haberi ile kriz çığırtkanlığı yaptı.

Vitrininde ekonomik kriz var algısı oluşturan Sözcü, iç sayfalarında ise lüks otomobillerin Türkiye'de satış rekoru kırdığını yazdı.

Gazete, ekonomiyi hedef aldığı haberinde, "Başta Erdoğan ve Bakan Nebati, çarşı-pazardaki yangına rağmen enflasyon konusunda pembe tablo çiziyor. Oysa gıda fiyatları düşmüyor, her gün artıyor" diyerek kriz çığırtkanlığı yaptı.

Aynı Sözcü, iç sayfalarında ise Türkiye'de lüks araç satımında rekor yaşandığını yazarak, vitrinindeki haberle çelişti.

Sözcü'nün iç sayfasından verdiği, "Rolls Royce satışları Türkiye'de rekor kırdı" başlıklı haberi de şöyle:

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